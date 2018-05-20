اسبرنت إيجبت تستأجر 40 كشكا فى السكة الحديد

■ 20 مليون جنيه زيادة سنوية فى عقد استغلال المحطات إعلانيًا

■ 74 مليون متر إجمالى أملاك الهيئة بعد التدقيق

■ مفاوضات مع «المصرية للاتصالات» للمشاركة فى تنفيذ مد خطوط النت الأرضية

■ 110 ملايين جنيه صافى أرباح «MOT» و287 مليوناً إيرادات.. و5 مليارات حجم تعاقدات



مدحت إسماعيل

تعاقدت شركة «MOT» للاستثمار والمشروعات التابعة لهيئة سكك حديد مصر، مع شركة إسبرنت إيجبت العاملة فى مجال تقدم وتوزيع خدمات الإنترنت، على استغلال الأخيرة 40 «كشكا»، فى محطات الهيئة، بمساحات بين 3 و10 م مربع لكل موقع مقابل 5 ملايين جنيه سنويا، بحسب تصريحات شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة «MOT» للاستثمار.

وأضاف نبيه أنه جار الاتفاق على تأجير 26 موقعاً أخرين «إسبرنت إيجبت»، موضحا أن أبرز المواقع فى المحطات محافظة سوهاج بواقع 6 أكشاك، والدقهلية بواقع 5، و4 فى قنا، و5 فى محطات محافظة المنيا، و4 فى القليوبية، و4 فى المنوفية.

وذكر أن هناك شركتين تتفاوضان مع «MOT» للاستثمار والمشروعات، منحها 30 موقعاً فى محطات السكة الحديد، شبيه بالاتفاق المذكور سلفاً، مضيفاً أن الشركة وضعت مؤخراً خطة طموحا لاستغلال المحطات تجارياً وإعلانيا وفقاً لمنظومة هندسية تحافظ على الشكل الحضارى للمحطات.

وأوضح أنه يدرس إنشاء سلسلة تجارية غذائية- محال صغيرة- فى المحطات على مستوى الجمهورية، تدار من خلال «mot»، وشركة قطاع خاص، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج بعض الوقت للإعلان عن تفاصيله كاملة، لأنه يرتبط بأمور فنية فى كل محطة، بجانب تحديد متوسط عدد الركاب، والفترة الزمنية.

ولفت إلى أن شركته تدرس فى الوقت الحالى، بالتعاون مع الهيئة العامة لسكة حديد مصر، ووزارة النقل، إمكانية الإعلان على المبانى الإدارية، والساحات الخارجية لمحطة السكة الحديد، وأن المحور يتطلب الحصول على عدد من الموافقات اللازمة، المصحوبة بتصميمات هندسية مناسبة.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة MOT، للاستثمار والمشروعات، عن الانتهاء من حصر أملاك هيئة السكة الحديد فى 22 محافظة، بمساحة تصل إلى 97 مليون جنيه، فيما بلغ الحصر الميدانى والفعلى للأملاك، واتضح أنها 74 مليون م، وتغير تخصيص المليكة إلى 68 مليون م، فى 20 محافظة، وجار تنقيح الجزء المتبقى.

ونوه نبيه بأنه يجرى فى الوقت الحالى مفاوضات مع المصرية للاتصالات، لتنفيذ مشروع ضخم بين الطرفين، يتمثل فى توصيل خطوط الإنترنت الأرضية، موضحاً أن «mot»، أسست فى الفترة الأخيرة شركتين، بمساهمات من جهة سيادية، وجهتين حكوميتين، الأولى لخدمات النقل، والثانية، لخدمات التكنولوجيا.

أشار إلى أنه يدرس حالياً إنشاء مركز طبى فى الأقصر، وآخر فى المنصورة، بمساحة تصل إلى 5.5 ألف متر، بواقع 2500 للموقع الأول، و3 آلاف م لمركز المنصورة.

وأشار إلى أن الشركة ترغب الدخول فى القطاع الطبى، لا سيما أنه من القطاعات الواعدة والمربحة فى الوقت الحالى، مع توفر العامل البشرى، سواء المرضى أو الأطباء، مضيفا تكلفة تنفيذ المشروعين، تحددها عقب الانتهاء من دراسات الجدوى، لأنها متوقفة على نوعية التخصص، والشريك المنفذ للمشروعين.

وقال إن عقد الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام المقبلة، لاعتماد نتائج الأعمال، لافتاً إلى إن إجمالى الإيرادات المحققة خلال 2017 يقدر 287 مليون جنيه، وصافى ربح قيمته 110 ملايين، وإجمالى تعاقدات على مشروعات نفذت وجار استكمال بعضها تصل إلى 5 مليارات جنيه.