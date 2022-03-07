«اسباير كابيتال» تسجل 578 مليون جنيه أرباحًا في أول نتائج سنوية بعد الانقسام

اسباير كابيتال القابضة تفصح عن أول نتائج أعمال سنوية بعد الانقسام فى البورصة

أظهرت أحدث نتائج أعمال شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز سابقا قبل الانقسام)، تراجع صافي أرباحها إلى 578 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق 2020.

وكشفت قوائم اسباير كابيتال المجمعة المرسلة للبورصة الإثنين، ارتفاع إيرادات الأنشطة إلى 142.8 مليون جنيه خلال عام 2021،مقارنة بإيرادات بلغت 140.1 مليون جنيه خلال 2020.

كما أظهرت النتائج، تراجع تكاليف النشاط إلى 24.6 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بتكاليف نشاط بلغت 936.6 مليون جنيه خلال 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيلها صافى خسارة بقيمة مليون جنيه تقريبا خلال العام الماضى مقارنة بأرباح بلغت 156.7مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

اسباير كابيتال سجلت 566.7 مليون جنيه في أول نتائج بعد الأنقسام

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

وكشفت نتائج أعمال سابقة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 566.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 867.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 122.7 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 84.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا لأول نتائج أعمال منشورة بعد عملية الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى.

كما أظهرت النتائج، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 18.6 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف نشاط بلغت 10.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيلها صافى خسارة بقيمة 20.7 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بأرباح بلغت 153.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

تسجيل إيرادات بقيمة 4.2 مليار جنيه قبل الانقسام وتغيير الاسم

بايونيرز القابضة

وكشف آخر نتائج أعمال قبل الإنقسام، ارتفاع إيرادات اسباير كابيتال (بايونيزر) إلى 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجع صافى ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 800.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة 31 أغسطس الماضى.

وارتفعت تكاليف نشاط الشركة إلى 3.3 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وانخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.41 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.76 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 299.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس الماضى مقارنة بنحو 271.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 2.04 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بايرادات 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بايونيرز القابضة انقسمت إلى ثلاثة كيانات مدرجة فى البورصة منذ 11 أكتوبر

وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

وأجرت بايونيرز القابضة إعادة هيكلة ضخمة بين مجموعة شركاتها نتج عنها الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى، أدرجت فى البورصة المصرية وبدء التداول عليها اعتبارا من 11 أكتوبر اللماضى.

وانتهى مشروع الإنقسام إلى إدراج الشركتين الجديدتين وهما: بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية برأسمال مصدر 4.7 مليار جنيه، وجدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، كما جرى تغيير إسم بايونيرز القابضة إلى اسباير كابيتال.

ويشير المخطط التفصيلى لعملية الانقسام إلى إعادة توزيع شركات بايونيرز على ثلاثة كيانات كبرى، أحدها تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، والثانية (منقسمة) بالقطاع العقارى ونشاط المقاولات، بينما تختص الأخيرة (منقسمة أيضا) بالنشاط الصناعى.

وتحتفظ بايونير-وفقا للتقسيم- بمساهمتها فى ثمانى شركات متخصصة فى الخدمات المالية غير المصرفية، وتضم: بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بريزما للوساطة فى الأوراق المالية، المستشار الدولى لضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية.

كما تضم شركات، رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أموال للاستثمارات المالية، بايونيرز العالمية القابضة (البحرين) ، المصرية للصرافة والأعمال المالية، إضافة إلى شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (صندوق رائد).

أما شركة “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”(المنقسمة الأولى)، فتضم تحت مظلتها عشر شركات متخصصة فى المقاولات والنشاط العقارى، من بينها المتحدة للإسكان والتعمير،القاهرة للإسكان والتعمير.

كما تشمل الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، وادى للاستشارات، الصفوة للاستشارات والتنمية، تلال الساحل الشمالى للمنتجعات السياحية والاستثمار العقارى.

كذلك تضم تحت مظلتها، شركتى، تلال البحر الأحمر للاستثمار العقارى والمنتجعات السياحية، بلو للتطوير العقارى، إضافة إلى شركة رؤية القابضة للاستثمارات.

أما الشركة المنقسمة الثانية، فتحمل اسم “جدوى للتنمية الصناعية”، فتضم تحت مظلتها ثمانى شركات شقيقة وتابعة متخصصة فى النشاط الصناعى، من بينها، الشركة العربية لمنتجات الألبان المعروفة باسم آراب ديرى.

كما تضم شركات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، الكابلات الكهربائية المصرية، الجيزة باور للصناعة، النور للأدوية، الحصن للاستشارات، بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية، سمو للاستشارات.

اسباير : الانقسام يستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين

ويشير مخطط التقسيم إلى بقاء نسب المساهمين الرئيسين ونسب الأسهم حرة التداول فى الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين كما هى قبل عملية الهيكلة والانقسام.

وتقول الشركة إن عملية الانقسام لم تؤثر على أى تعاقدات أو التزامات مالية سابقة جرى الاتفاق عليها مع الغير قبل عملية الهيكلة والانقسام.

وتوقعت الشركة أن تساهم عملية الانقسام فى إنعاش التداول على الأسهم عبر جذب شرائح جديدة من المستثمرين من ذوى الاهتمامات الاستثمارية المتنوعة سواء فى الأنشطة المالية أو العقارية أو الصناعية.

كما يستهدف الانقسام إتاحة فرص جديدة لنمو للشركة القاسمة والكيانين المنقسمين عبر مشاركتهم فى استثمارات جديدة تناسب كل قطاع مع زيادة التركيز على جانب الاختصاص بما يؤدى إلى وضوح الرؤية ونمو الأعمال والإيرادات.

كذلك تتوقع الشركة أن تساهم هذه العملية فى وضوح وكفاءة هيكل الملكية بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة بما يعكس أداء كل قطاع على حدة، وفقا لما جاء فى تفاصيل الملف المقدم عن عملية الانقسام إلى الرقابة المالية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى بايونيرز فى 24 نوفمبر الماضى على خطة التقسيم إلى ثلاث شركات كبرى تختص كل واحدة منها بأحد أنشطتها الرئيسية، ومن المقرر دعوة المساهمين مرة ثانية لمناقشة الخطة التفصيلية للانقسام بطريقة التقسيم الأفقى للالتزامات والأصول وحقوق الملكية.

واقترح مجلس الإدارة فى مطلع نوفمبر الماضى أن يكون المركز المالى الأخير للشركة (31 أكتوبر 2020) هو أساس التقييم لعملية الانقسام.

ونفذت بايونيرز فى 17 يونيو قبل الماضى (2020) صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات تابعة مدرجة فى البورصة المصرية، فى إطار خطة أوسع للانقسام إلى 3 كيانات تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وشملت الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير، كما تضم الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.