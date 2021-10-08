اسباب ارتفاع أسعار البنزين فى مصر … قفزات البترول العالمى

أرجع مصدر حكومى السبب الرئيسي وراء إرتفاع أسعار البنزين في مصر إلى القفزات المتتالية التى حدثت بأسعار البترول العالمية خلال الفترة الأخيرة اسباب ارتفاع أسعار البنزين فى مصر وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه صباح اليوم…

أرجع مصدر حكومى السبب الرئيسي وراء إرتفاع أسعار البنزين في مصر إلى القفزات المتتالية التى حدثت بأسعار البترول العالمية خلال الفترة الأخيرة

اسباب ارتفاع أسعار البنزين فى مصر

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه صباح اليوم الجمعة بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد .

وقال المسئول لجريدة المال أن أسعار الخام العالمى برنت قفزت لمستويات مرتفعة مقاربة حاليا حاجز 80 دولار للبرميل .

وأضاف أن أسعار الخام العالمى محدد رئيسي تقوم لجنة تسعير الوقود بمراجعته بشكل ربع سنوى لإتخاذ قرارها بشأن عملية تسعير المشتقات محليا ،بخلاف حزمة عوامل أخرى من ضمنها سعر الصرف وتكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد وغيرها.

وبحسب قرار لجنة التسعير فقد تم زيادة سعر بنزين 80 من 6.75 جنيه إلى 7 جنيه للتر ،،وبنزين 92 من 8 إلى 8.25 جنيه ، وبنزين 95 من 9 إلى 9.25 جنيه للتر .

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وأكد المسئول أن زيادة اليوم تمثل الحد الأدنى للتكاليف التى تتحملها الدولة جراء الزيادات التى تحدث فى أسعار الخام العالمى.

كتابة نسمة بيومى