«اسأل» للاستشارات الصحية ترفع إجمالى تمويلاتها إلى 3 ملايين دولار

أعلنت “اسأل”، المنصة الإلكترونية العاملة في تقديم استشارات الصحة البدنية والنفسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحقيقها تمويل الدفعة الأخيرة من التمويل الأولي البالغ 1.7 مليون دولار لترفع إجمالي تمويلها إلى 3 ملايين دولار لتكون آخر دفعة من التمويل الأولي من مجموعة من المستثمرين، أبرزها شركة A15.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة للمضي قُدُماً في تطوير منتجاتها واستقطاب المواهب والكفاءات التخصصية، وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تزاول “اسأل” عملياتها في كل من مصر، والسعودية، وتونس، والكويت، وقطر، والبحرين، وفلسطين، والعراق.

وبهذه الخطوة، ترتفع حصيلة التمويل الذي حققته “اسأل” من شركات رأس المال المبادِر إلى 3 ملايين دولار منذ إطلاق المنصة في 2018.

وتعد شركة A15 الممول الرئيسي لمنصة “اسأل” منذ تأسيسها لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط التي تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية نقصاً في الخدمات، وتسهيل الحصول على خدمات الصحة والرعاية رقمياً. وتتيح المنصة واجهةً تفاعلية سهلة الاستخدام، لتسهيل تواصل المُستخدمين مع خبراء معتمدين ومتخصصين في مجالات متنوعة، والإجابة على استفساراتهم حول مُختلف المشكلات الصحية.

وقال فادي دوس، الرئيس التنفيذي لمنصة “اسأل”: “تعدّ “اسأل” منصةً متخصصة بتقديم الاستشارات في مجالات الصحة البدنية والعقلية، إلى جانب التغذية. ونركز جهودنا حالياً على توسيع نطاق خدمات “اسأل” لنتيح لأفراد المجتمع من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سهولة الوصول لأفضل حلول الرعاية الصحية الشاملة.

وشكلت التحديات التي فرضتها الجائحة وإجراءات الحجر المنزلي فرصةً مثالية لنا لاستشراف سُبل التطور والنمو ضمن قطاع التكنولوجيا الصحية. وخلال الفترة من 2020 إلى 2021، شهدت قاعدة عملائنا نمواً من 55% لتصل إلى أكثر من 1 مليون مستخدم.”

وتعليقاً على الاستثمارات الأولية الذي حققتها المنصة، أشاد دوس بالدعم الكبير الذي تلقته “اسأل” منذُ انطلاقتها من المستثمرين الاستراتيجيين، لا سيما شركة A15.

وقال دوس: “يتيح لنا التمويل الإضافي الاستفادة بشكلٍ أكبر من الفرص الهائلة التي يوفرها سوق الرعاية الصحية الرقمية في المنطقة. ونسعى من خلال نهجنا التوسعي إلى تمكين الملايين من سكان الشرق الأوسط من الاستفادة من حلولنا الصحية النوعية والمتكاملة، ونتطلع لمواصلة مسيرة النمو وتسهيل تواصل المرضى مع شبكةٍ واسعة من الأخصائيين وخبراء الرعاية الصحية. ونفخر بأن “اسأل” باتت اليوم رمزاً للموثوقية والجودة والكفاءة وسهولة الوصول لخبراء الصحة والرعاية، لتمكين المستخدمين من الحصول على الرعاية والدعم الأمثل.”

وأصبحت المنصة الآن متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لتوسيع قاعدة عملائها، مدعومةً بواجهة استخدام تفاعلية لتقديم الاستشارات الشخصية والمراجعات التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات الأفراد، وذلك بالاستفادة من شبكة واسعة من الأخصائيين والخبراء في المجالات الطبية، والذين يقدمون خدماتهم على مدار الساعة.

كما توفر “اسأل” برامج رعاية الموظفين للشركات والمشاريع التجارية بكافة فئاتها، وتتيح خدماتها لأكثر من 15000 موظف في العديد من القطاعات، وذلك بالشراكة مع 10 شركات متوسطة وكبيرة، فضلاً عن عقد شراكاتٍ مع العديد من المنظمات غير الحكومية لتوفير الدعم لبرامج الصحة العامة.

وتضم “اسأل” أكثر من 350 أخصائي لتقديم الاستشارات في مجالات متنوعة، كالقلق، والعلاج الطبيعي، وطب الأطفال، والتغذية. ويستطيع المستخدم اختيار وسيلة الاتصال الأمثل له عبر التطبيق الذكي المتاح على مراكز التطبيقات لأجهزة Android وIOS. وتشمل منهجيات الخدمات المتاحة الدردشة المكتوبة، واتصالات الفيديو والاتصالات الصوتية، إلى جانب المعاينات والزيارات حضورياً.

وتتضمن وسائل الدفع “فوري” و”فودافون” والدفع نقداً أو عبر بطاقات الائتمان. وتعدّ “اسأل” المنصة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذا النوع من الخدمات والحلول المتنوعة والمتكاملة، بتكلفةٍ أقل وبسرعةٍ أكبر وإجراءاتٍ أسهل.