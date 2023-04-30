«اسأل» لخدمات الرعاية الصحية تستهدف جمع 3 ملايين دولار تمويلات

تستهدف منصة خدمات الرعاية الصحية عن بُعد «اسأل» ترتيب جولة تمويلية بقيمة 3 ملايين دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى.

قال فادى دوس، الرئيس التنفيذى للمنصة، إنها تتفاوض مع أكثر من صندوق استثمار ورأسمال مخاطر فى المنطقة للحصول على الاستثمارات المطلوبة، ومن المقرر توظيفها فى تمويل خطة التوسع الجغرافى، إلى جانب خدمات قيمة مضافة متكاملة، واستقطاب عملاء جدد.

وأوضح «دوس» فى تصريحات لـ«المال» إن المنصة تخدم حاليًا أكثر من مليون مستخدم عبر تقديم استشارات طبية فى مجالات صحية متنوعة، منها الصحة البدنية والعقلية عبر أكثر من 350 اخصائيًا، لافتًا إلى أن خدمات «اسأل» متوافرة فى 10 دول، منها مصر والسعودية وتونس والكويت وقطر والبحرين وفلسطين والعراق إلا أن القاهرة والمملكة هما الأكثر جذبًا للمستخدمين خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن «اسأل» تقدم خدمات الدعم الفنى للعملاء عبر التواصل بالدردشة المكتوبة، إضافة إلى إمكانية حجز مكالمة فيديو مع المختص، منوهًا بأن تكلفة الخدمة يحددها الاخصائى.

وأضاف أن المنصة تستهدف التركيز على سوق خدمات الرعاية الصحية الرقمية فى دول مجلس التعاون الخليجى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينًا أنها وسعت نطاق خدماتها، لتشمل تقديم استشارات الصحة العقلية والتغذية وبرامج صحة الموظفين بالشراكة مع 10 كيانات متوسطة وكبيرة، وتتيح خدماتها حاليًا لأكثر من 15 ألف موظف فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

يذكر أن شركة أربو بلاس أطلقت منصة «اسأل» عام 2018، ونجحت فى حصد استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار حتى الآن، بقيادة A15 للاستثمارات، وتتيح خدمات المشورة الطبية المتخصصة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للمجتمعات متعددة اللغات فى المنطقة، من خلال المحادثات النصية والمكالمات المرئية أو الصوتية والزيارات المنزلية الشخصية.