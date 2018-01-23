ازدهار يستعد لاقتناص حصة حاكمة فى جلوباليس

إيمان القاضي:يستعد صندوق ازدهار للاستثمار المباشر، لتنفيذ صفقة استحواذ على حصة حاكمة بشركة جلوباليس للتأجير التمويلى، عبر شرائها من شركة وادى دجلة القابضة – المساهم الرئيسي.يتبع الصندوق، شركة ازدهار للاستثمار المباشر، التى تم تأسيسها خلال 2015، عبر مجموعة من المحترفين، بينهم عماد برسوم، ال

إيمان القاضي:

يستعد صندوق ازدهار للاستثمار المباشر، لتنفيذ صفقة استحواذ على حصة حاكمة بشركة جلوباليس للتأجير التمويلى، عبر شرائها من شركة وادى دجلة القابضة – المساهم الرئيسي.

يتبع الصندوق، شركة ازدهار للاستثمار المباشر، التى تم تأسيسها خلال 2015، عبر مجموعة من المحترفين، بينهم عماد برسوم، العضو المنتدب السابق لشركة ويند تيليكوم، التى كانت تتبع أوراسكوم تيلكوم القابضة، قبل تقسيم الأخيرة إلى «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا»، و«جلوبال تليكوم»، فضلا عن أمير مشرقى، الذى ينتمي لمدرسة الشركة كارلايل العالمية لإدارة الأصول.

وعلمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بالصفقة، أن اتفاقية الشراء ستتم خلال أيام، كما سيترتب على الصفقة المرتقبة تخارج «وادى دجلة القابضة» من هيكل الملكية، فضلا عن احتفاظ صندوق سند، التابع لبنك التنمية الألمانى بحصته.

ويتوزع هيكل الملكية الحالى لشركة جلوباليس للتأجير التمويلى، بواقع %68 لشركة وادى دجلة القابضة، و%30 لصندوق سند، التابع لبنك التنمية الألمانى، و%2 لأخرون.

وتابعت المصادر، أن صفقة الاستحواذ ستدعم الشركة فى التوسع بنشاطها الرئيسى المتمثل فى التأجير التمويلى، علما بأن حجم محفظة «جلوباليس» يتجاوز حاليا 1.5 مليار جنيه، بنسبة نمو %50، مقارنة بعام 2016.

يبلغ رأسمال شركة جلوباليس المصدر 112 مليون جنيه، والمصرح به 500 مليون جنيه، وتم تأسيسها فى 2015، عبر اتفاقية شراكة بين «وادى دجلة القابضة» و صندوق سند، وتركز على تقديم خدمات التأجير التمويلى لشرائح مختلفة من الشركات، تشمل الصغيرة والمتوسطة، وكبيرة الحجم.

ويبلغ رأسمال صندوق ازدهار حوالى 85 مليون دولار، ويضم مساهمات من بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 15 مليون دولار، وعائلة ساويرس 20 مليون دولار، ومثلها للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، و15 مليون دولار لمنظمة CDC – COMMON WEALTH DEVELOPMENT corporation التابعة للحكومة الإنجليزية، كما تساهم المنظمة الهولندية للتنمية FMO بمبلغ 10 ملايين دولار، و5 ملايين دولار من رجال أعمال مصريين.