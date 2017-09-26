ازدهار يتفاوض مع IFC للحصول على 15 مليون دولار

إيمان القاضي:يتفاوض صندوق «ازدهار» للاستثمار المباشر مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، التابعة للبنك الدولى، للمساهمة بمبلغ «10 - 15» مليون دولار فى رأسمال الصندوق، ليرتفع من 85 إلى 100 مليون دولار.ويتبع الصندوق شركة «ازدهار» للاستثمار المباشر التى ت

إيمان القاضي:

يتفاوض صندوق «ازدهار» للاستثمار المباشر مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، التابعة للبنك الدولى، للمساهمة بمبلغ «10 – 15» مليون دولار فى رأسمال الصندوق، ليرتفع من 85 إلى 100 مليون دولار.

ويتبع الصندوق شركة «ازدهار» للاستثمار المباشر التى تم تأسيسها خلال عام 2015، عبر مجموعة من خبراء الاستثمار، من ضمنهم عماد برسوم، العضو المنتدب السابق لشركة «ويند تيليكوم»، التى كانت تتبع «أوراسكوم تيلكوم» القابضة، قبل أن يتم تقسيم الأخيرة لشركتى «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا» و«جلوبال تليكوم»، وأمير مشرقى، الذى ينتمى لشركة «كارلايل» العالمية لإدارة الأصول.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وفدا من مؤسسة التمويل الدولية، سيزور مصر فى أكتوبر المقبل لاستكمال المفاوضات.

وقالت إن الصندوق حصل مؤخرا على موافقة بنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار فى رأسماله، بعدما ضم الصندوق مساهمات 20 مليون دولار من عائلة ساويرس، و 20 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فيما استثمرت منظمة «CDC – COMMON WEALTH DEVELOPMENT CORPORA TION» ، التابعة للحكومة الإنجليزية 15 مليون دولار، كما تم جذب مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار من المنظمة الهولندية للتنمية « FMO»، و5 ملايين دولار من رجال أعمال مصريين.

وكشفت المصادر أن الصندوق استحوذ منذ نحو شهر على حصة حاكمة من شركة أليو نايل، المتخصصة فى إنتاج وتركيب واجهات المبانى المصنعة من الألومنيوم والزجاج، والتى تعتبر باكورة استثمارات الصندوق فى مصر، وفضلت المصادر عدم الكشف عن قيمة الصفقة.

وتابعت أن الصندوق يستهدف أيضا تنفيذ صفقتى استحواذ بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، قبل نهاية العام الحالى، وذلك على شركة تعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأخرى بالقطاع الاستهلاكى، مؤكدة أن المفاوضات دخلت مراحل متقدمة بكلا الصفقتين