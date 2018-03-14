ازدهار وNBK يتفاوضان للاستحواذ على مصر كافيه

إيمان القاضى ومصطفى طلعت:

علمت «المال» أن صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة – التابع لشركة ازدهار للاستثمار المباشر- وشركة NBK للاستثمارات المالية التابعة لبنك الكويت الوطنى، تقدما بعرضين للاستحواذ على حصة أغلبية بمصر كافيه المتخصصة فى إنتاج القهوة السريعة والمشروبات الطبيعية.

وأكدت مصادر مقربة من الصفقة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الصفقة لا تزال بمرحلة المفاوضات ولم يتم حسم الأمر بعد، علما بأن شركة أرقام كابيتال تتولى دور المستشار المالى لطرف البائع، وأن مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية يتولى المستشار القانونى لشركة nbk فى الصفقة.

وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة، إلى أن «مصر كافيه» كانت قد تلقت عدة عروض استحواذ من جانب كيانات محلية وخليجية.

وكان عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة ازدهار، قد قال فى تصريحات صحفية مطلع الشهر الجارى، إن الصندوق اقترب من الاستحواذ على شركة صناعية بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم تمويل الصفقة من الصندوق، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة من المؤسسات المالية الممولة له.

ودخلت أيضًا «أبراج كابيتال» الإماراتية للاستثمار المباشر، فى مفاوضات جادة مع المساهمين الرئيسييين لشركة مصر كافيه نهاية 2015، للاستحواذ على حصة حاكمة، إلا أنها توقفت خلال المراحل النهائية للصفقة.

وكشفت «المال»، فى وقت سابق، أن المستثمر الأردنى جورج جراسيموس، مؤسس الشركة، بالإضافة إلى مستثمر مصرى آخر يرغبان فى التخارج منها، ومن ثم عينوا أرقام كابيتال مستشارا ماليًا.

ويبلغ رأسال المال المدفوع لمصر كافيه، 50 مليون جنيه، يتوزع هيكل ملكيتها بين مجموعة من المساهمين المصريين والأجانب، وهى أول شركة متخصصة فى إنتاج القهوة الفورية فى مصر، وتأسست عام 1984، وتنتج القهوة الفورية و«كافيه لاتيه» و«كابتشينو»، والمشروبات الطبيعية الفورية مثل الكركديه، والتوت، والفراولة، بجانب منتجات أخرى، وتملك 30 علامة تجارية.

وفى حوار سابق لمنير مسعود، الرئيس التنفيذى لمصر كافيه مع «المال»، أوضح أن الشركة تستحوذ على حصة فى حدود 10 – %15 من السوق المحلية لتصنيع القهوة سريعة الذوبان، وتملك مصنعاً بالعاشر من رمضان على مساحة 10 آلاف متر، يحتوى على 4 خطوط، %80 من طاقتها لمنتجات القهوة سريعة الذوبان، فى حين يسيطر الشاى وبدائل القهوة على نسبة 20 % المنبثقة.