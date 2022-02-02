بورصة وشركات

«ازدهار» تعتزم ضخ 60 مليون دولار خلال 2022

عماد برسوم: ستوجه لصالح 3 كيانات بمتوسط 20 مليونا للكيان الواحد
أسماء السيد 9:21 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:21 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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قال عماد برسوم، العضو المنتدب بشركة «ازدهار» للاستثمار المباشر، إن الشركة تُخطط لضخ 60 مليون دولار فى السوق المحلية خلال العام الجارى.

عماد برسوم: ستوجه لصالح 3 كيانات بمتوسط 20 مليونا للكيان الواحد

ولفت إلى أن تلك القيمة تم تدبيرها من حصيلة إغلاق الاكتتاب الأول لصندوق «ازدهار 2» التابع للشركة الذى تم الإعلان عنه أمس-الثلاثاء، موضحًا أنها ستوجه لصالح 3 شركات بمتوسط استثمار 20 مليون دولار للكيان الواحد.

وأوضح برسوم، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة كانت قد أتمت الإغلاق الأول لصندوقها التابع “ازدهار 2” بقيمة 168 مليون دولار بمساهمة مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة التمويل الدولية  (IFC)، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى  (EAEF)، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية .

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وأضاف أن الشركة تسعى لحصص ملكية متباينة فى الكيانات المستهدفة تبدأ من %15 وتصل إلى %100 وفقًا لطبيعة كل منها، فيما يتركز الاهتمام على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتجزئة، بالإضافة إلى القطاع الصناعى.

وقال برسوم إن الشركة تبحث مجموعة من الفرص خلال الوقت الحالى وتعتزم إتمام أول صفقة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري .

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وعلى جانب آخر، كشف أن الشركة تعتزم فتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى صندوق «ازدهار 2» بقيمة 12 مليون دولار فقط، ليصل بذلك رأسمال الصندوق الإجمالى حوالى 180 مليون دولار .

ولفت إلى أن الشركة تتفاوض خلال الوقت الحالى مع عدد من المؤسسات للاكتتاب فى المرحلة الثانية للصندوق .

وصرح برسوم بأن الشركة تستهدف بشكل عام استثمار الحصيلة الإجمالية لصندوق “ازدهار 2” البالغة 180 مليون دولار، خلال 3 سنوات بمعدل 60 مليون سنوياً .

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وأشار إلى أن نظرة الشركة متفائلة للسوق المحلية خلال العام الجارى، متوقعا انتعاشا فى حركة الاستثمار وصفقات الاستحواذ والاندماج مقارنة بالفترات الماضية خلال عامى 2020 و2021  .

وقال إن «ازدهار» كانت قد استثمرت حوالى 82 مليون دولار والتى كان قد تم جمعها بصندوقها الأول «ازدهار 1» وتم إطلاقه خلال عام 2016 .

ولفت إلى أن تلك الحصيلة وُجهت لصالح 6 شركات بحصص أقلية من بينها مجموعة «مستشفيات التيسير»، و«أليونايل» و«جلوبال للتأجير التمويلى» و«Rich Food».

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بقلم أسماء السيد

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