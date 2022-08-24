«ازدهار» تستحوذ على حصة بسلسلة «زهران ماركت»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «ازدهار للاستثمار المباشر» استحوذت مؤخرا على حصة بسلسلة «زهران ماركت»، فى إطار اهتمام الأولى بقطاع التجزئة فى السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن سوق صفقات خارج المقصورة شهدت يوم الإثنين الماضى تنفيذ صفقتى استحواذ على “زهران ماركت”، الأولى بقيمة 11.2 مليون جنيه، والثانية بنحو 262.5 مليون، لتبلغ القيمة الإجمالية حوالى 274 مليونا.

«التجزئة» ضمن القطاعات المستهدفة من شركة الاستثمار المباشر

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «ازدهار» مهتمة بقطاع التجزئة ضمن خطتها للدخول فى كيانات جديدة بمصر ولكنها فضلت عدم الكشف عن الحصة التى تم الاستحواذ عليها.

وتعد «زهران ماركت» سلسلة محال تجارية فى مصر، تأسست خلال عام 1987 تتبع عائلة زهران، وتمتلك مجموعة فروع فى القاهرة والإسكندرية وعددًا من المحافظات.

وأتمت «ازدهار للاستثمار المباشر»، بداية فبراير الماضى الإغلاق الأول لصندوقها الثانى «ازدهار2» بقيمة 168 مليون دولار، بمساهمة مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكي (EAEF)، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية، فيما كانت تخطط لتنفيذ إغلاق ثانٍ للصندوق بقيمة 12 مليون دولار – وفقًا لتصريحات سابقة-.

وتتبع «ازدهار» سياسة استثمارية تتضمن الاستحواذ على نسب تتراوح بين 15 إلى %100 فى الشركات العاملة بقطاعات التعليم والرعاية الصحية، والتجزئة، والصناعى وفقاً لطبيعة كل كيان .

وكان عماد برسوم العضو المنتدب بشركة «ازدهار» للاستثمار المباشر، قد كشف لـ«المال» سابقًا أنها تُخطط لضخ 60 مليون دولار استثمارات جديدة فى السوق المحلية خلال 2022، موضحاً أن تلك القيمة تم تدبيرها من حصيلة إغلاق الاكتتاب الأول لصندوق “ازدهار 2” التابع، وانها ستوجه لصالح 3 شركات بمتوسط استثمار 20 مليون دولار لكل كيان.

يذكر أن «ازدهار» كانت قد استثمرت حوالى 82 مليون دولار فى السوق المصرية lkc uhl 2016 عند إطلاق صندوقها الأول «ازدهار 1» .

ووجهت تلك الحصيلة للاستثمار بـ6 شركات، عبر شراء حصص أقلية من بينها مجموعة «مستشفيات التيسير»، و«أليونايل» و«جلوبال للتأجير التمويلى» و«Rich Food».