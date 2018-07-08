ازدحام متوقع بالموسم الصيفى يدفع مطروح لفتح شوارع مغلقة

أبرزها شارع زاهر جلال فى وسط مدينة مرسى مطروح



معتز محمود



تسعى محافظة مطروح لتحقيق موسم صيفى ناجح هذا العام ، وذلك بتذليل العقبات التى قد تواجه زائرى المحافظة خلال الموسم الصيفى الحالى.

ودفعت التوقعات باحتمالية حدوث ازدحام مرورى خلال الموسم الصيفى بمحافظة مطروح لاتخاذ إجراءات احترازية للمساهمة فى السيولة المرورية لتيسير حركة المواطنين والمصطافين المتواجديين بالمحافظة.

وفى هذا السياق، قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فتح شارع زاهر جلال لمرور السيارات بمنطقة كنيسة السيدة العذراء لتيسير الحركة واستيعاب الكثافة المرورية والازدحام بالشارع مع إقبال المصطافين بالموسم السياحى للمحافظة، مع التأكيد على توفير التأمين اللازم.



كما وجه المحافظ لكلّ من رئيس مدينة مرسى مطروح ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء اعمال التطوير والرصف بمنطقة باب البحر مع مراعاة عدم التأثير على راحة المصطافين بالمنطقة.



وفى السياق ذاته شرعت محافظة مطروح مؤخراً فى تطوير بعض الطرق والشوارع بشكل فنى وجمالى تيسير حركة المرور وضبط حركة السيارات خاصة فى الأماكن السكنية والمزدحمة.

وتم مناقشة تنفيذ ذلك من خلال تركيب مطبات صناعية بطرق علمية حديثة وغير نمطية مع سرعة التنفيذ وعدم اعاقة حركة المرور أثناء العمل والحفاظ على الجودة وتخفيض التكلفة مع ضمان استمرارها لأطول فترة مع امكانية صيانتها مع الحفاظ على البيئة.



واجتمع اللواء، علاء أبو زيد، محافظ مطروح مع إحدى الشركات التابعة لهئية الطرق والكبارى والعاملة فى مجال تطوير الطرق؛ لبحث تطوير الشوارع والطرق الرئيسية مع تيسير حركة المرور من خلال تركيب مطبات صناعية وتخطيط الشوارع بمطروح.



تجدر الاشارة إلى أن شارع زاهر جلال بوسط مدينة مرسى مطروح قد أعيد فتحه في الاتجاهين لتحقيق السيولة المرورية، بعد إغلاقه بالحواجز الحديدية منذ عدة أشهر، لتأمين كنيستي السيدة العذراء ومارجرجس ومار مرقس ،في ظل التكدس المروري الذي تشهده شوارع وإشارات وسط المدينة.



وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح، قد أغلقت منذ مايزيد عن عام عدد من الشوارع الرئيسية، المؤدية للكنائس، ومنع وقوف السيارات، لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية، في إطار حالة الاستنفار الأمني، تحسبًا لأية أعمال أرهابية محتملة.



وتم غلق فى حينه كل من حارتين شارع زاهر جلال، وشارعي جول جمال وأنور السادات أمام كنيستي السيدة العذراء والشهيدين، وغلق شارعين بجوار مبني الأمن الوطني، وأربعة في محيط ديوان عام المحافظة ومقر مديرية الأمن، بالإضافة إلي غلق شارع يفصل بين قسم شرطة الكهرباء والبنك المتحد، وغلق ثلاثة شوارع تحيط بمقر محكمة مطروح.

