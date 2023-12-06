اريكسون: 350 مليون مشترك في تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بالمنطقة في 2029

توقع تقرير حديث أصدرته شركة اريكسون لحلول الاتصالات أن ينمو إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.4 بالمائة سنويًا من 740 مليونًا في عام 2023 إلى 850 مليونًا في عام 2029.

وستمثل اشتراكات الجيل الرابع 54 بالمائة من الاشتراكات بحلول عام 2029، في حين من المتوقع أن تسجل اشتراكات الجيل الخامس أقوى نمو في هذه الفترة، بنسبة 41 في المائة تتضاعف سنويًا من 44 مليون اشتراك في عام 2023 إلى 350 مليونًا في عام 2029، لتمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي الاشتراكات بحلول عام 2029. لا يزال نمو صناعة الاتصالات قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يدفع مقدمو الخدمات حلول مثل الخدمات المالية المتنقلة والوصول اللاسلكي الثابت (FWA) بشكل متزايد.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا كبيرًا في حركة البيانات المتنقلة، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 23 بالمائة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يكون الجيل الرابع هو المحرك الرئيسي للنمو مع توقع وصول البيانات الشهرية لكل هاتف ذكي إلى 45 جيجابايت بحلول عام 2029، أي بزيادة قدرها 17 بالمائة سنويًا.

وقال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “يظهر إصدار نوفمبر 2023 من تقرير التنقل من إريكسون أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2029 يمكن أن يعزى إلى الزيادة الملحوظة في عدد مشتركي الجيل الخامس.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رحلة متسارعة نحو التحول الرقمي، مدفوعة بطموحات حكومية قوية وتزايد عدد المهتمين بالتكنولوجيا في المنطقة، ونحن ملتزمون تجاه شركائنا الكرام بتقديم التقنيات التي ستدعم هذا التطور.”

ويقدر التقرير أيضًا أنه في السنوات الست بين نهاية عام 2023 و2029، من المتوقع أن تزيد اشتراكات الجيل الخامس العالمية بأكثر من 330 بالمائة – من 1.6 مليار إلى 5.3 مليار اشتراك.

ومن المتوقع أن تكون تغطية الجيل الخامس متاحة لأكثر من 45% من سكان العالم بحلول نهاية عام 2023، و85% بحلول نهاية عام 2029.

ومن المرجح أن تتمتع أمريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلات انتشار إقليمية لشبكات الجيل الخامس بحلول نهاية العام 2029 بنسبة 92 بالمائة، ومن المتوقع أن تتبعها أوروبا الغربية بنسبة 85 بالمائة.