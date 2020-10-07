«اريكسون» تتعاون مع «إيرتيل» في تغطية خدمات الجيل الرابع للاتصالات بكينيا

أعلنت إريكسون لحلول الاتصالات توسيع شراكتها الاستراتيجية مع إيرتيل أفريقيا لتعزيز خدمات التغطية من الجيل الرابع عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في كينيا.

وسيؤدي هذا التعاون إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصوتية، وتسريع حركة مرور البيانات؛ تلبية لتوقعات العملاء، وذلك بفضل الحلول التي توفرها إريكسون لـ”إيرتيل” عبر شبكة النفاذ الراديوي، ومنتجات الحزمة الرئيسية لتقنية الجيل الرابع.

تتماشى هذه الاتفاقية الخاصة بتحديث شبكات الاتصال، والموقَّعة في أغسطس 2020، مع رؤية كينيا 2030 الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والهادفة إلى توفير خدمات اتصال من الجيل التالي في المناطق الريفية وتسهيل أعمال المنصات المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية.

كما ستؤدي الصفقة إلى تبسيط وتحديث عمليات الشبكة الحالية، وتعزيز استدامتها المستقبلية للتوافق مع التوقعات لناحية التوسع السريع لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الدولة.

قال براسانتا داس سارما، الرئيس التنفيذي لشركة إيرتيل كينيا: “تعد خدمات الاتصال الفائقة والآمنة عنصرًا أساسيًّا للوصول إلى تحقيق المجتمع الرقمي في كينيا. نحن ملتزمون على نحو فعّال بتبنّي إستراتيجية خاصة تُعنى بتوفير خدمات اتصال موثوقة في جميع أنحاء البلاد، ونتطلع إلى توسيع خدمات النطاق العريض المتنقلة عالية الجودة وتوفيرها لعملائنا عبر كينيا”.

وأكد فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: “سنقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إيرتيل، حيث نهدف إلى إنشاء شبكة LTE متقدمة في كينيا، ما يوفر للمستخدمين النهائيين تجارب اتصال استثنائية– للعملاء من الأفراد والمؤسسات. ويسعدنا في هذا الإطار تأكيد التزامنا بتمكين القارة الإفريقية تحت شعار #AfricaInMotion، وتعتبر هذه الشراكة مع إيرتيل لدعم المجتمع الرقمي وتعزيز حضوره على نحو متزايد في كينيا، جزء لا يتجزأ من هذا الالتزام”.

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