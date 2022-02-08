استثمار

اريستون العالمية تخطط لإقامة مصنع لإنتاج السخانات في مصر

كشف المهندس طارق سمير المدير الإقليمي لشركة ارستون العالمية العاملة في مجال الاجهزة الكهربائية والمنزلية، أن شركته تخطط لإقامة مصنع لإنتاج السخانات في مصر خلال السنوات المقبلة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي للشركة في مصر اليوم ، أن الطلب علي السخانات…

محمد ريحان 10:30 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 10:30 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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كشف المهندس طارق سمير المدير الإقليمي لشركة ارستون العالمية العاملة في مجال الاجهزة الكهربائية والمنزلية، أن شركته تخطط لإقامة مصنع لإنتاج السخانات في مصر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للشركة في مصر اليوم ، أن الطلب علي السخانات في السوق المصرية يشهدا ارتفاعا سنويا في مجال بنحو ٥% سنويا.

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وقال إن شركته تستحوذ علي حصة سوقية تصل إلى نحو ٥.٥ % في السخانات الكهربائية ، وسخانات الغاز ٦.٥ %، مشيرا إلى مبيعات الشركة من السخانات في مصر سجلت 100 ألف سخان خلال 2021.

وأكد أن السوق المصرية مشجعة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في ظل النمو السكاني الكبير، فضلا عن التوسع في توصيل واستخدام الغاز الطبيعي وبالتالي زيادة استخدام سخانات الغاز.

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من الجدير بالذكر أن منتجات شركة اريستون الايطالية تتواجد في أكثر من 100 ، وتمتلك اريستون 16 مصنعا في عدد الدول الاجنبية والعربية والأفريقية، وويصل إجمالي مبيعاتها بقيمة ١.٥مليار دولار سنويا.

وتركز الشركة علي الاستثمار في قطاع الابتكار والتطوير والذي سجلت استثماراته حتي الان نحو ٧٤ مليون دولار، كما يصل عدد الموظفين والعمال في اريستون ٧.٥ ألف عامل في جميع المصانع ومنافذ التوزيع التابعة لها.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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