ارتياح في أوساط الفلاحين لاختيار أبوستيت وزيرًا للزراعة

الصاوي أحمد قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه تم استقبال خبر استبعاد الدكتور عبدالمنعم البنا من وزارة الزراعة واختيار الدكتور عز الدين أبوستيت خلفًا له بارتياح، خاصة أن الأول أغضب الفلاحين في أيامه الأخيرة. وقال إن البنا قطع الاتصال وتصرف بعنترية وتصفية حسابات، ما عكر صف



الصاوي أحمد

قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إنه تم استقبال خبر استبعاد الدكتور عبدالمنعم البنا من وزارة الزراعة واختيار الدكتور عز الدين أبوستيت خلفًا له بارتياح، خاصة أن الأول أغضب الفلاحين في أيامه الأخيرة.

وقال إن البنا قطع الاتصال وتصرف بعنترية وتصفية حسابات، ما عكر صفو المناخ الزراعي، خاصة أن الفلاحين يعتبرن وزارة الزراعة حصنهم والمدافع عن حقوقهم.

وأضاف عبدالرحمن أنه يأمل من “أبوستيت” فتح أبواب الوزارة لسماع شكاوي الفلاحين، وإعادة النظر في برامج قناة مصر الزراعية، لتصبح منبرا وقناة إرشادية لهم بعد تدهور الإرشاد الزراعي، كما تمني أن يعيد الوزير الجديد النظر في كل قرارات البنا، خاصة قرأرات الإقصاء لقيادات الوزارة في الفترة الأخيرة، وتعديل مسار مشروع غرب غرب المنيا، وليكون الوزير الجديد محاميا عن الفلاحين وداعمًا لهم.

وأشار النقيب العام إلى أن فلاحي مصر كلهم مع المصلحة العليا للبلاد يضعون أيديهم مع كل الأيادي المخلصة للوصول بالمصريين إلي بر الأمان من الأمن الغذائي، آملين إعادة النظر في التركيبة المحصولية، بما يحقق المصلحة العامة ولا يضر بالفلاحين، خاصة أن تاريخ الوزير الجديد يبشر بالخير.