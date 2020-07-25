ارتكبوا 25 حادثًا.. سقوط عصابتين لسرقة المحمول والدراجات البخارية

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تشكيلين عصابيين لسرقة هواتف المحمول والدراجات البخارية من المواطنين، بعدما ارتكبوا 25 حادثًا، وألقت القبض على المتهمين.

سرقة هواتف المحمول

ترجع التفاصيل في ضبط عصابة سرقة هواتف المحمول، لتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطليّن –لهما معلومات جنائية- كونوا تشكيلًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف من المواطنين، أثناء سيرهم بالطرق العامة باستخدام دراجة نارية “مستأجرة”، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عصابة سرقة الهواتف المحمولة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 14 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم.

وبارشاد المتهمين ضبطت الهواتف المحمولة المستولي عليها، وألقي القبض على مالك محلات دراجات نارية -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لتأجيره للمتهمين وعلمه باستخدامها في ارتكاب تلك الوقائع.

لصوص الدراجات البخارية

على جانب آخر، كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطليّن -مقيمان بالجيزة- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية، باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (الجيزة، الطالبية، دار السلام بالقاهرة).

عصابة سرقة الدراجات البخارية

وبعد ارشاد المتهمين ضبطت الدراجات النارية المستولي عليها لدى عميلهما سيئ النية “عاطل”، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحررت محاضر بالواقعتين، وعرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.