«ارتكبوا 17 واقعة».. سقوط عصابة سرقة السيارات في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في محافظة الجيزة ، بعد ارتكاب 17 واقعة سرقة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت أن شخصين -لهم معلومات جنائية- كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مُتخذان من عدد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباستهدافهما أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعثر بحوزتهما على فرد محلي، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن 4 سيارات من المستولي عليها

وأضاف المتهمين بتصرفهما في باقي السيارات لدى 3 عملاء “سيئ النية” أمكن ضبطهم، مشيرين إلى تقطيع باقي السيارات وأرشدوا عنها، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم سرقات السيارات.