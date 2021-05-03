ارتكبوا 10 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بورسعيد

سقط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات النارية بمحافظة بورسعيد، في قبضة الأجهزة الأمنية بعد ارتكابهم أكثر من 10 جرائم في مناطق مختلفة.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحي، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب كسر القفل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة الزهور، الشرق، المناخ، الضواحي.

وأرشدا عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.