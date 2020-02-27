ارتفع قرشين.. الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه

واصل متوسط سعر الدولار مسلسل الصعود أمام الجنيه لليوم الرابع على التوالي، وارتفع قرشين ليسجل 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع مقابل 15.54 للشراء و 15.64 للبيع أمس، ونحو 15.52 للشراء و15.62 للبيع أول أمس، وففا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وعاد الدولار للارتفاع بعد تراجع دام أكثر من 23 يوماً ، بينما خسر الدولار منذ مطلع 2020 وحتى نهاية تعاملات أمس نحو نصف جنيه قبل أن يعاود الارتفاع .

أقل مستويات منذ الأسبوع الثاني للتعويم

وبالرغم من صعود الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الجاري إلا أن المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية لا يزال هو الأقل منذ الأسبوع الثانى من التعويم نوفمبر 2016.

وصعد الدولار خلال الأسبوع الجارى حيث نجح فى الارتفاع بنحو 7 قروش ، بعدما سجل 15.49 جنيه للشراء و 15.59 جنيه للبيع ، فى نهاية تعاملات الأحد الماضى ، مقابل 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع اليوم.

وتعرض سعر الدولار لخسائر قاسية خلال الشهر المنصرم، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى ، بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

15.57 جنيه للشراء أعلى سعر للدولار اليوم بالبنوك

وسجل سعر الدولار 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع – أعلى مستوى للشراء اليوم – فى بنوك “الاهلى الكويتى ، المصرى الخليجى والمصرف المتحد وعودة والكويت الوطنى والمصرى لتنمية الصادرات والاستثمار العربى والإمارات دبى الوطنى”.

بينما سجل 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع فى بنوك ” العربى الأفريقى ومصرف أبو ظبى الاسلامى ، التنمية الصناعية ، المصرف العربى الدولى ، التعمير والإسكان وقطر الوطنى”.

سعر الدولار في “مصر والتجاري الدولي”

فى حين بلغ السعر 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع فى بنوك “مصر والبركة ومصر إيران والعقارى وقناة السويس والأهلى المتحد والتجارى الدولى”.

وكان الجنيه ارتفع بنسبة 3.07% أمام العملة الأمريكية خلال أقل من شهرين من العام الجاري، مواصلا الأداء الذي تحقق في 2019 وأفقد الدولار نحو 11% من قيمته، مخالفًا لتوقعات بنوك الاستثمار التي رجحت استقرار العملة أو ارتفاع الدولار بنسب طفيفة بنهاية 2020 .

أقل سعر للشراء

بينما سجل الدولار أقل سعر فى البنك الأهلى المصرى- أكبر بنك حكومى فى مصر- 15.51 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع.