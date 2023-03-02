ارتفع جنيها واحدا.. قفزة مفاجئة فى سعر لتر بنزين 92

قفز سعر بنزين 92 فى السوق المحلية ومحطات تموين السيارت بالوقود بقيمة جنيه واحد، ليرتفع سعر اللتر إلى 10.25 جنيه، مقابل 9.25 جنيه قبل التحريك الأخير.

وأعلنت الحكومة، فى بيان صدر مساء أمس، زيادة سعر بنزين 92 ضمن قرار يشمل رفع أسعار كل الأنواع الأخرى.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعًا دوريًّا كل 3 شهور لمراجعة وتعديل أسعار البنزين والسولار والمازوت وغاز السيارات، ضمن آلية التسعير التلقائي التى قررت الحكومة تطبيقها منذ سنوات.

وقررت الحكومة، فى قرارها، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02/ 03/ 2023 لتصبح كالآتى 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورَّد للكهرباء والصناعات الغذائية، وزيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/ متر

وشهدت الفترة الماضية تذبذبًا ملحوظًا فى أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتلك الأمور تمثل أهم المعطيات التى تقوم اللجنة بدراستها قبل الخروج بتوصياتها بشأن أسعار المشتقات محليًّا.