ارتفعت بنسبة 21.1% .. الصادرات المصرية لمجموعة العشرين تسجل 25.6 مليار دولار خلال 2022

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار مقابل 58.9 مليار دولار خلال عامي المقارنة بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 6.1%.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى 10 دول بمجموعة العشرين استيرادا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 4 مليارات دولار، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2 مليار دولار، ثم الهند يقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.7 مليار دولار، وأخيرا كندا بقيمة 959.5 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى 10 دول بمجموعة العشرين تصديرا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 7.9 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 6.8 مليار دولار، ثم روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيرا فرنسا بقيمة 2.2 مليار دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 24 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة أعلى 10 دول بمجموعة العشرين استثمارا في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 8.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية بقيمة 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 6.6 مليار دولار، ثم الصين بقيمة 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 331.6 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 315.6 مليون دولار، ثم الهند بقيمة 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا بقيمة 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 104.8 مليون دولار، وأخيرا كوريا الجنوبية بقيمة 53.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.

وجاءت السعودية على رأس أعلى 10 دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 203.3 مليون دولار، ثم كندا بقيمة 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 120 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 106.3 مليون دولار، ثم أستراليا بقيمة 59.4 مليون دولار، ثم البرازيل بقيمة 42.4 مليون دولار، وأخيرا كوريا الجنوبية بقيمة 30.1 مليون دولار.