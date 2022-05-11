ارتفعت بقيمة تصل 75 ألف جنيه.. تعرف على أسعار جميع سيارات مبادرة الإحلال

ارتفعت أسعار جميع سيارات مبادرة الإحلال تأثرًا بالزيادات الأخيرة فى سعر الدولار بقيمة تتراوح ما بين 28 ألفًا، وحتى 75 ألف جنيه للعلامات التجارية الستة المشاركة فى المبادرة وهى شيفروليه، ولادا، وبي وادي دي، وشيري، وهيونداي، ونيسان.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة الاحلال بوزارة المالية، إنه سيتم التعامل بالأسعار الجديدة المشاكرة فى مبادرة الإحلال بدءا من الاحد القادم.

وأكد على أن الزيادة الجديدة فى أسعار سيارات المبادرة طبيعية، ومنطقية مقارنة بالأسعار العالمية والسوق المحلي.

وأشار إلى إلي أن المبادرة مازالت تحتفظ بأسعار مخفضة للسيارات المشاركة في المبادرة عن مثيلاتها في السوق خارج المبادرة بالاضافة الي الدعم والتسهيلات الممنوحة داخل المبادرة وكذا التيسيرات الائتمانية.

وتشمل الإمتيازات قيام البنوك بمنح المواطن قرض سداد كامل ثمن السيارة بفائدة مخفضة قدرها 3% ثابتة، وموزعة علي عدد الأقساط، على مدى زمني يمتد من 7 إلى 10 سنوات.

كما أن مبادرة الإحلال تمنح المواطن مقدم ثمن السيارة الجديدة كحافز اخضر تسدده وزارة المالية مباشرة الي شركات السيارات.

ويقدر الخافز الاخضر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي ٢٢الف جنيه.

ويقدر الحافز الأخضر فى التاكسي بـ 20% بحد اقصي 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد اقصي 65 ألف جنيه.

كما تتيح مبادرة إحلال السيارات وثيقتي تأمين أحدهما علي السيارة، والأخري علي المواطن مخفضة الثمن حوالي 50% عن أسعارها خارج المبادرة.

أسعار الميكروباص فى مبادرة الإحلال