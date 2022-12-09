ارتفاع 500 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 9-12-2022



واصلت أسعار أعلاف الدواجن الصعود اليوم الجمعة 9-12-2022،و تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الوادي بين 19700 إلى 20300 جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 20300جنيه .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 20200جنيها ،وناهي 19 % سجل 20150جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 19700جنيها .

وأكد التجار أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجلت 24 ألف بارتفاع 500 جنيها للطن، وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 13500 جنيها وسجل الجيلوتين المستورد 41 ألف و500 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح لتجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة الوادي تراوح بين 18500جنيها إلى 18600جنيها، وعلف البط تراوح من 16000جنيها للطن ،إلي 18000جنيها .

وقال التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 13 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 12ألف جنيه إلى 10 ألف و800 جنيها .

وكشف التجار أن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 10500جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه ،وعلف أمهات بط 14 ألف و700جنيه إلى 16000جنيه ،واعلاف تسمين بط 16350 جنيه إلى 17170جنيه وعلف الارانب 13600جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 18000 جنيه إلى 19 ألف جنيه، وعلف تسمين الاسماك بين 18000إلى 19 ألف جنيه جنيه .

وذكر التجار أن سعر أعلاف الأغنام 10200جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا سجل 29 ألف جنيه والذرة المستوردة 13500 جنيها كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 20000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 7 آلاف جنيه والردة دي جي الأمريكية 15100 جنيها .

وأفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف 500 للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت اسعار علف الماشية والارانب 100جنيها .

وأوضح أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا و التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وقال السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف