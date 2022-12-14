ارتفاع 700 جنيها.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 14-12-2022

واصلت أسعار الأعلاف اليوم التحرك اليوم الأربعاء 14-12-2022 ، و تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الايمان بين 19750 إلى 20250جنيها – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأفاد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 20250 جنيه .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 20200جنيها ،وناهي 19 % سجل 20000جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17750جنيها .

وأشارواإلى أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجلت 24 ألف، أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 14500 جنيها وسجل الجيلوتين المستورد 43 ألف و500 جنيه والمحلي42300 جنيها، والردة المحلية قفزت بقيمة 1100 جنيها للطن لتسجل 8500 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد لتجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة الايمان تراوح بين 17150 جنيها إلى 18350جنيها،وعلف البط تراوح من 17750جنيها للطن ،إلي 19560جنيها .

وذكر التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 14ألف جنيه،واعلاف الماشية 12ألف جنيه إلى 10 ألف و800 جنيها .

وقال التجار أن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 10300جنيه إلى 11 ألف ، وعلف الارانب 12950جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

ولفت التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا سجل 30 ألف و500 جنيها، والذرة المستوردة 14500جنيها ، كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 21000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 7 آلاف جنيه والردة دي جي الأمريكية 15100 جنيها .

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف 700 للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت اسعار علف الماشية والارانب بنسب مختلفة .

وأكد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا، و التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وقال السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف