ارتفاع 50 قرشًا في الكيلو.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم الاثنين 15-6-2020

ارتفع سعر كيلو الأرز في السوق المحلية بواقع 50 قرشًا، وذلك لأعلى سعر في المعبأ، حيث كان يبلغ 19.5 جنيه، ليصل إلى 20 جنيهًا، وذلك حتى يوم الخميس الماضي، بينما يبدأ سعر الكيلو من 7 جنيهات، وكيلو الأرز البسمتي ثابت عند 26 جنيهًا، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز في السوق المحلية، اليوم الاثنين 15ـ6ـ2020.

قال أحمد مصطفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ«المال»، إن سعر كيلو الأرز يبدأ من 7 جنيهات للسائب، وحتى 21 جنيهًا للكيلو المعبأ، بينما الأرز البسمتي ثابت عند 26 جنيهًا، بزيادة قدرها 2 جنيه على مارس الماضي.

كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قد توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019- 2020، ليسجل 5 ملايين طن أرز، مقابل 3 ملايين طن العام الماضى، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم تغطيته من خلال عمليات الاستيراد.

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و4 آلاف جنيه للطن.

في حين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اشترت الأرز المحلي من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيهًا و7250 جنيهًا للطن الواحد، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد على البطاقات التموينية.

وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات مستوردة وإنتاج محلي.

وأشار الوليلي إلى أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخرى فى طن الأرز، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك.