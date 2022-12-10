ارتفاع 400 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم السبت 10-12-2022

قفزت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 10-12-2022 ، بقيمة 400 جنيه وتراوح طن علف التسمين الداجني لشركة المجد بين 18800 إلى 19400 جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 19400 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 19350 جنيها، وناهي 19% سجل 19200 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 18800 جنيه.

وأكد التجار أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجلت 24 ألفا، وأسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 13500 جنيه وسجل الجيلوتين المستورد 41 ألفا و500 جنيه.

وأفاد لتجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة الوادي تراوح بين 18500جنيه إلى 18600جنيه، وعلف البط تراوح من 16000 جنيه للطن، إلى 18000جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 13 ألف جنيه، وأعلاف الماشية 12ألف جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه.

وقال التجار إن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري، تراوحت بين 10500 جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه، وعلف أمهات بط 14 ألفا و700جنيه إلى 16000جنيه، وأعلاف تسمين بط 16350 جنيه إلى 17170 جنيها وعلف الأرانب 13600جنيه.

وكشف التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 19000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، وعلف تسمين الأسماك بين 18000 إلى 19 ألف جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وذكر التجار أن سعر أعلاف الأغنام 10200 جنيه.

ولفت التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا سجل 29 ألف جنيه والذرة المستوردة 13500 جنيه، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 20000 جنيه للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 7 آلاف جنيه والردة دي جي الأمريكية 15100 جنيه.

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف 400 جنيه للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت أسعار علف الماشية والأرانب بنسب مختلفة.

وأوضح أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار مشيرًا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأضاف السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.