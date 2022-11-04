ارتفاع 300 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 4-11-2022

تباينت أسعار الاعلاف اليوم الجمعة 4-11-2022 ،وانخفض سعر الذرة المستوردة بقيمة 100 جنيه وهي من أهم خامات إنتاج العلف سجل طن الذرة الأرجنتيني / البرازيلي 10500جنيها مع استمرار صعود الأسعار عالميا ، التضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ،سجلت 10 آلاف جنيه بدلا من 10100 جنيها ،والذرة الفشار الأرجنتيني 10200جنيه بدلا من 10300 جنيها ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44 % سجل 23500 جنيها ،وبروتين 46 % سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد 7600 جنيها للطن .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 26 ألف جنيها، والجيلوتين المستورد 26100 جنيها والردة المحلية 7300 جنيها .

واضاف التجار أن إرتفاع خامات الاعلاف مثل كسب الصويا بسبب تراجع الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا،ومحليا أيضا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

اسعار الاعلاف

ونوه التجار إلي اختفاء كسب العباد من الأسواق اليوم بينما سجل طن الردة المحلية 7300 جنيها .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف قفزت بنحو 300 جنيها للطن خلال الأسبوع الجاري ،كما تشهد مستويات غير مسبوقة ،ليتراوح الطن بين 15700 جنيها إلي 17400 جنيه .

وألمح إلى أن سعر العلف بادي 23% سجل 17400 جنيها للطن ،ونامي 21% سجل 17300 ،وعلف ناهي 19% سجل 17250جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15700جنيها .

وأكد السيد أن سعر علف البياض 15400 جنيه إلى 15900 جنيها -تسليم ارض المصنع-وعلف بياض 16% سجل 14450جنيها وعلف بياض 18% سجل 14550 جنيها .

أسعار اعلاف الدواجن

وأوضح السيد أن الأسعار الحالية للاعلاف غير مسبوقة علي الاطلاق مضيفا أن السعر المناسب له 12500 جنيها .

وأكد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أن لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيها و بذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.