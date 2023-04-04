ارتفاع 22.5% بمصروفات الموازنة خلال 7 أشهر (جراف)

سجلت المصروفات العامة بموازنة العام المالي الحالي زيادة بواقع 22.5% لتتجاوز مستوى التريليون جنيه، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري.

ومثلت مصروفات الفترة المذكورة (يوليو2022 – يناير 2023) نحو 55% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للعام المالي الجاري بالكامل والمرصود لها 2.070 تريليون جنيه.

وكان للفوائد، وأجور العاملين، والدعم والمنح، النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة خلال الفترة المذكورة بنسبة 42.5% بقيمة 482.6 مليار جنيه، ونحو 20% بقيمة 225.7 مليار جنيه، و15% بقيمة 171.8 مليار جنيه على الترتيب.

وتوزعت باقي المصروفات على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 126.4 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 68.7 مليار جنيه.