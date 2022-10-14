ارتفاع 200 جنيه للطن .. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة في مصر

واصلت أسعار الأعلاف ومشتقاتها الارتفاع في أسواق اليوم الجمعة 14-10-2022 بنحو 200 جنيها للطن ،وسجل طن فول الصويا 20 ألف جنيه ،مع اختفائها من الاسواق ،لانعدام المعاملات الاستيرادية وتعد الصويا والذرة من أبرز مكونات الأعلاف التي تباع بصورة نهائية سواءا للدواجن أو الماشية .

وكشف التجار أن سعر العلف الداجني البادي بروتين 23% سجل 14950 جنيها والعلف النامي 21% سجل 14900 جنيها وهي اسعار ارض المصنع بخلاف تكلفة النقل ومكسب التجار .

وكشف التجار أن سعر طن العلف الناهي بروتين 19% سجل 14800 جنيها ،والعلف (بادي نامي) بروتين 21% سجل 14300 جنيها ،والعلف البياض بروتين 18%سجل 12250 جنيها .

وأكد التجار أن العلف الحيواني سجل 12 ألف جنيه ،وعلف الخيول 10 آلاف جنيه للطن .

وذكر التجار أن سعر خامات الأعلاف تواصل التماسك،وسجل سعر طن بذور الصويا 20 ألف جنيه ،وكسب الصويا 18 ألف جنيه ،و الذرة المستوردة 10200 جنيه .

وكشف التجار أن هناك ارتفاعات في أسعار الذرة المتداولة في مصر بعد بدء الإفراجات من الموانئ بشكل يومي وحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لإتمام الاستيراد.

كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا.

وأشار التجار إلي أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 20 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 12 الف جنيه في الطن .

من الجدير بالذكر أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من الكميات من الكثير من الدول الأوروبية، بينما يتم انتاج 10% فقط في مصر.

وقال التجار أنه خلال الفترة الحالية يتم استقبال 20% من خامات الأعلاف يوميا من إجمالي الاحتياجات البالغة 25 ألف طن فقط خلال الشهور الماضية التي كانت ترد إلى مصر .

وذكر التجار أن السعر العادل لطبق البيض من المزرعة هو 69 جنيها إلي 70 جنيها، مشيرا إلي أن السعر العادل للمستهلك هو 75 جنيها مقابل أن هناك ارتفاعا في الأسعار المتداولة للمستهلكين ما بين 85 جنيها إلي 90 جنيها .