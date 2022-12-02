ارتفاع 200 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة2-12-2022

صعدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 2 -12-2022 بقيمة 200 جنيها ،حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الإيمان بين 17 ألف و750جنيه إلى 18000جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 18000 جنيه بزيادة 200 جنيه مقارنة بأمس .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 17950جنيها ،وناهي 19 % سجل 17800جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17550 جنيها .

وأوضح التجار أن طن بذور الصويا 34 ألف جنيه ،و مركزات الأعلاف بروتين 45% قفزت بنحو 500 جنيه لتبلغ 22 ألف جنيه و500 جنيها للطن وقفزت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بقيمة 500 جنيه مسجلة 11800 جنيها وسجل الجيلوتين المستورد 38 ألف .

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 15150جنيها إلى 16180جنيها، وعلف البط تراوح من 16350 جنيها للطن ،إلي 17170 جنيها .

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 10 ألف و500 جنيها .

وكشف التجار أن سعر اعلاف الماشية لغرض التسمين تراوحت بين 10500جنيه إلى 9950جنيه ،وعلف امهات بط 14 ألف و700جنيه إلى 16000جنيه ،واعلاف تسمين بط 16350جنيه إلى 17170جنيه وعلف الارانب 13400جنيها .

وأشار التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17700جنيه إلى 16600جنيه، وعلف تسمين الاسماك بين 18000إلى 17300 جنيه .

أسعار خامات الأعلاف

ونوه التجار إلي أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن فول الصويا سجل 34 ألف جنيه والذرة المستوردة 11800جنيها كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 20000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف بقيمة 200 جنيها مع انخفاض معروض الخامات المستوردة .

وأوضح أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وقال السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف