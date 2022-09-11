ارتفاع 17.7% في مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي خلال يوليو

كشفت بيانات حديثة صدرت اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء السعودي، ارتفاع هائل في نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من العام الحالي، والتي تأتي كواحدة من الثمار العديدة لتنفيذ رؤية ولي العهد السعودي المملكة 2030، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأظهرت نتائج النشرة، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من هذا العام بنسبة 17.7%، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو عام 2022م بنسبة (14.1%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية في شهر يوليو 2022م بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2021م، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا أيضًا بنسبة 5% مقارنة بشهر يوليو 2021.

وأفادت نتائج التقرير، بارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2022م بنسبة 1.6% متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة مماثلة.

وسجّل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال شهر يوليو 2022م، كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% و14.6% على التوالي.