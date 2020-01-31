ارتفاع وفيات «كورونا» بالصين إلى 258.. وواشنطن تعلن سابع إصابة

أعلنت السلطات الصينية أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 258 حالة في البلاد، بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد، بحسب سكاي نيوز.

وقالت لجنة الصحّة في وسط البلاد إنّ عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة يواصل ارتفاعه بخطى ثابتة، حيث أصبح 1347 إصابة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصحية في الولايات المتحدة إصابة سابعة بفيروس كورونا ، واتخذت إجراءات استثنائية تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأمريكيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.

فيما قال وزير الصحة أليكس عازار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنّه اعتباراً من الساعة العاشرة من ليل الأحد بتوقيت جرينيتش سيمنع على كل مواطن أجنبي كان في الصين خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول الولايات المتحدة.