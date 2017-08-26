ارتفاع وفيات حجاج مصر إلى 11

حسين رجبأعلنت البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، وفاة الحالة الحادية عشر بالأراضي السعودية. وأوضحت البعثة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المتوفي يدعى مصطفى عبدالله طه محمد سالم، ويبلغ من العمر ٦٣ عاماً، من محافظة الشرقية، ويتبع حجاج قرعة الدا

حسين رجب

أعلنت البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، وفاة الحالة الحادية عشر بالأراضي السعودية.

وأوضحت البعثة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المتوفي يدعى مصطفى عبدالله طه محمد سالم، ويبلغ من العمر ٦٣ عاماً، من محافظة الشرقية، ويتبع حجاج قرعة الداخلية .

وأشار بيان البعثة التي تتبع وزارة الصحة إلى أن سالم توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس أثناء توجهة إلى الحرم، وتم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية تلقت في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

وبحسب بيانات سابقة للبعثة، فإن جميع الحجاج المتوفين العشرة السابقين، توفوا لأسباب مختلفة؛ من بينها، هبوط بالدورة الدموية، وغيبوبة السكري، وتوقف عضلة القلب والتنفس

وفي بيان سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية، 23447 حالة مرضية حتى صباح اليوم السبت، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 21588 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1859 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 53 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 22 حالة بعد تمام شفائها، ولا تزال 31 حالة تتلقى العلاج اللازم.

ويبلغ عدد بعثة الحجاج المصريين لهذا العام، 78 ألف حاج، وفق تصريحات لوزير الإسكان ورئيس بعثة الحج المصرية، مصطفى مدبولي، مقابل 72 ألفاً و622 في 2016.

ومنذ 24 يوليو الماضي، بدأت المملكة السعودية باستقبال وفود الحجاج من جميع الدول الإسلامية لأداء فريضة الحج.