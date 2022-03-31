تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 31-3-2022 وتأرجحت الطماطم بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه ، والبطاطس 7 جنيهات إلى 9 جنيهات ،والكوسة 12 جنيها ،والخيار 14 جنيها ،،والشطة 26 جنيها و الجزر 5 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها ،وسجلت الشطة 18جنيها والليمون 14جنيها ، والكوسة 5 جنيهات ، والباذنجان العروس 7جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 12 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها، والخيار البلدي 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 26 جنيها ، والفلفل الحامي 30 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس الجديدة 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 14 جنيها ، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب ب80 جنيها بدلا من 60جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 15 جنيها ،والباذنجان الأبيض 16 جنيها ، والباذنجان الملون 16 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 16 جنيها للكيلو ، والليمون 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة 12 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 25 جنيها للكيلو ، الافوكادو 30 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، والقشطة 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها ،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 20 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.