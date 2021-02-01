ارتفاع ودائع العملة المحلية غير الحكومية بقيمة 712.4 مليار جنيه خلال عام

ودائع القطاع العائلي تصل إلى مستوى 3.116 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي

أظهرت بيانات عن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية، بقيمة 712.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتسجل 3.660 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.948 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.

وعلى مدار شهر ديسمبر الماضي فقط، قفزت ودائع البنوك بالعملة المحلية بنحو 640.11 مليار جنيه، من مستوى 3.596 تريليون جنيه في نوفمبر السابق عليه.

وقال البنك المركزي، إن الودائع الجارية “تحت الطلب”، ارتفعت بنحو 70.999 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتسجل 532.340 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 461.341 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

وأضاف أن الودائع غير الجارية “ودائع لأجل وشهادات الأدخار”، زادت بقيمة 641.445 مليار جنيه لتسجل 3.128 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 2.486 تريليون جنيه في ديسمبر من العام السابق عليه.

ودائع قطاع الأعمال العام تتراجع بنحو 3.3 مليار جنيه خلال 2020

وذكر البنك المركزي أن ودائع قطاع الأعمال العام الجارية وغير الجارية، تراجعت بقيمة 3.252 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى 62.681 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 65.933 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

وأوضح أن ودائع القطاع الأعمال الخاص، ارتفعت بقيمة 72.686 مليار جنيه في 2020، لتصل إلى 482.194 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 409.508 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه.

ودائع القطاع العائلي تصل إلى مستوى 3.116 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية -الجارية وغير الجارية- بقيمة 643.108 مليار جنيه في العام المنقضي، لتصل إلى 3.116 تريليون جنيه، مقابل 2.472 تريليون جنيه في نهاية عام 2019.

وطبقا للبيانات تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نسبة 85.12% من إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بنهاية العام الماضي، بينما تمثل ودائع قطاع الأعمال العام نسبة 1.7%، وقطاع الأعمال الخاص نسبة 13.17%.