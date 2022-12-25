ارتفاع ودائع البنك الزراعي إلى 144 مليار جنيه بنهاية نوفمبر

كشف البنك الزراعي تسجيل محفظة الودائع ارتفاعًا بنسبة 50% لتقفز من 95.975 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل لنحو 143.931 مليار جنيه في 30 نوفمبر 2022 بزيادة قدرها 47.956 مليار جنيه، بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية وهو ما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 11.236 مليار جنيه يستفيد منها نحو 88.551 عميل.

عدد المشروعات متناهية الصغر التي يمولها البنك الزراعي

وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية نوفمبر 2022 نحو 440.684 مشروع للأفراد والشركات حصلت على تمويلات بقيمة 32.947 مليار جنيه ، فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 4.073 شركة في 31 ديسمبر 2021 إلى 6.996 شركة في نهاية نوفمبر 2021 تم تمويلها 5.880 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 44%.

وارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 75 شركة إلى 91 شركة حصلت على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك الزراعي لتنمية هذا القطاع من المشروعات.

وأشار البنك إلى أنه لم يتجاهل أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من سكان الريف، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 65 شركة حجم تمويلها نحو 4.3 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل إلى 110 شركات حجم تمويلاتها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه وفقا لمحفظة 30 نوفمبر 2022 أي بنسبة نمو بلغت نحو 131% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك خلال العام.