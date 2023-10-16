ارتفاع وتيرة الاستثمارات.. خبراء يعددون مكاسب المغرب من تنظيم مونديال 2030

عدّد كثير من الخبراء الاقتصاديين داخل المغرب الفوائد والمكاسب التي ستعمّ على المملكة بعد إسناد مهمة تنظيم فعاليات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وشدّد فوزي لقجع، رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب، خلال تصريحات رسمية، على أن هدف جميع التحديات الرياضية التي رفعها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، هو استثمارها وجعلها وسيلة من وسائل رفع التنمية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري، خلال حديثه مع شبكة سكاي نيوز، أن استضافة المغرب مثل هذا الحدث بمثابة ارتفاع وتيرة الاستثمارات في البلاد، مُبينًا أن مثل هذه الأحداث العالمية يسهم بالضرورة في خلق الثروة ومجموعة من مناصب الشغل التي سيظفر بها الشباب.

وتطرّق جدري للحديث عن الحدث الرياضي العالمي الذي سيكون بمثابة تسريع وتيرة تجهيز مجموعة من البنيات التحتية، بما فيها الطرق والنقل بين المدن وداخلها، والفنادق والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مشروع القطار فائق السرعة الذي من المرتقب أن يصل إلى أكادير جنوبي البلاد.

وجهة سياحية كبيرة

وتحدّث عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي المغربي، عن الآثار الإيجابية التي ستعمّ على المملكة المغربية بحضور كأس العالم في الرباط، حيث ستصبح واجهة سياحية وستكون بمثابة شعاع عالمي تتجه نحو أنظار ملايين الوافدين.

كما أشار، خلال تصريحات نقلتها الصحف المحلية هناك، إلى أن المغرب نفسه سيستفيد بعد انتهاء هذا الموعد الرياضي الكبير، من بنيات تحتية أقوى ستمنح ولوجًا سلسًا للمواطنين إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

ومن ثم، ستتمكن الوجهة المغربية، دون شك، من تحقيق هدف 26 مليون سائح، في أفق 2030، وفقًا لتقديرات الخبير.

من جانبه، أبرز الدكتور محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في حديثه مع سكاي نيوز، أن كأس العالم سيكون سببًا مشروعًا للمضيّ قدمًا بالنسبة للملك محمد السادس في مختلف المشاريع والاستثمارات التي ستعود بالنفع على مستقبل الأمة والأجيال القادمة.

كما عددّ العوائد التي سيتم تحقيقها عبر تنظيم كأس العالم 2030، والتي ستتجاوز البعد الرياضي والجماهير الغفيرة في الملاعب، إلى تعظيم هيبة البلد، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الشركاء، وزيادة إشعاع المغرب، والتعريف بمقوماته الحضارية والثقافية والمجتمعية، فضلًا عن زيادة النفوذ المغربي على المستوى الجيوسياسي.