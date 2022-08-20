ارتفاع واردات «بيونجيانج» من الكمامات والقفازات الصينية قبل إعلان النصر على «كوفيد-19»

أظهرت بيانات للتجارة الصينية اليوم السبت، أن كوريا الشمالية استوردت أكثر من مليون كمامة و15 ألف زوج من القفازات المطاطية من الصين في يوليو الماضي، قبل فترة وجيزة من إعلان الانتصار على فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت بيونجيانج قبل أيام الانتصار على فيروس كورونا، منهية معركة قليلة التفاصيل ضد حالات “الحمى” التي ارتفعت إلى 4.77 مليون حالة. ولم تسجل أي حالات جديدة من هذا القبيل منذ 29 يوليو.

ومع ذلك، صدرت الصين 1.23 مليون كمامة إلى كوريا الشمالية في يوليو الماضي، بقيمة 44307 دولارات، ارتفاعا من 17 ألفا في الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية.

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير إلى يوليو ، وهو آخر شهر توفرت عنه البيانات، استوردت كوريا الشمالية أكثر من 11.93 مليون كمامة من الصين.