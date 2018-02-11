سيد بدرأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي إلى 771.2 دولار خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي، مقابل 754.1 دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو من نفس العام.وكان نصيب الفرد من الدين الخارجي خلال الفترة من مارس إلى يونيو يسجل 812 دولارًا، إلا أنه انخفض ب

سيد بدر



أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي إلى 771.2 دولار خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي، مقابل 754.1 دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو من نفس العام.

وكان نصيب الفرد من الدين الخارجي خلال الفترة من مارس إلى يونيو يسجل 812 دولارًا، إلا أنه انخفض بعد اعتماد آخر تعداد سكاني لعام 2017 وفقًا لما نوه إليه البنك المركزي.

ويتغير نصيب المواطن من الدين الخارجي صعودًا وهبوطًا وفقًا لمعدل النمو السكاني والذي يسجل حوالي 2% سنويًا؛ وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة بواقع 94.8 مليون نسمة في الداخل و9.4 مليون في الخارج وفقًا لتعداد 2017.

وأعلن المركزي منذ أيام ارتفاع الدين الخارجي لنحو 80.831 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، بزيادة 1.8 مليار دولار على الربع السابق عليه.