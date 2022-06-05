ارتفاع نسب توريد القمح بمطروح والإجمالي يصل إلى 23.6 ألف طن

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام سير عملية توريد القمح لصومعة الشمامة بالحمام بالمحافظة دون معوقات، وارتفاع نسبة التوريد ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الان إلى 23.6 ألف طن منذ بداية موسم توريد القمح للعام الجاري 2022، بزيادة حتى الآن ما يقارب ضعف الكمية الموردة عن المحافظة عن العام الماضي والتي بلغت 12.5 ألف طن مما يعكس نجاحا غير مسبوق لهذا الموسم الاستثنائي بالمحافظة.

يأتي ذلك مع استمرار تلقي توريد القمح مع المزارعين والمتابعة اليومية لنسب التوريد حتى انتهاء موسم الحصاد، مع توقع زيادة الكمية الموردة من المحافظة، بعد زيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة والإجراءات والتيسيرات التي قدمتها الدولة للموردين.. مشددًا على ضرورة اتباع كل إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح، مع أهمية توعية المزارعين بذلك للحفاظ على جودة القمح المورد.

ووجّه محافظ مطروح الشكر لمزارعي مطروح ولجهود فريق لجنة الفرز والاستلام وتعاونها والمكونة من أعضاء من مديرية التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجمعية القبانية ( الموازين) ومندوب الصومعة،

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الإقماح، وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم وإن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسمًا استثنائيًا مع تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والاستفادة التي ستعود على المواطن من توفير رغيف الخبز وحماية الأمن الغذائي لمصر.

ومن ناحية اخرى وجه محافظ مطروح لمديريتى التموين والزراعة بالمحافظة بمتابعة تنفيذ قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين بصرف النخالة الخشنة للمزارعين الموردين للقمح المحلى موسم 2022 مع حظر بيعها للتجار وذلك وفقا للضوابط المحددة يأتى ذلك فى إطار سلسلة الحوافز التى أقرتها الدولة لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من الأقماح.