ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 31.4%

"بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 48.8% في الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 25.9% في الربع الأول من عام 2020م إلى 31.4% في الربع الثاني من نفس العام".

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء السعودية ارتفاعًا قياسيًّا في نسبة مشاركة المرأة بالقوى العاملة، بأكثر من خمس نقاط مئوية، لتصل إلى 31.4%، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ونشرت الهيئة بيانًا على موقعها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأربعاء، جاء فيه “بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 48.8% في الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 25.9% في الربع الأول من عام 2020م إلى 31.4% في الربع الثاني من نفس العام”.

كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 15.4%، مقابل 11.8% بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وأضافت أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني من 2020، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجدّ على القطاعين النفطي وغير النفطي.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للإحصاء السعودية “بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1%، والقطاع الحكومي 3.5%”.

كان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررًا في الربع الثاني، وانكمش 8.2%، في حين تراجع القطاع النفطي 5.3%، حسبما أكدت هيئة الإحصاء.

يُذكر أنه في الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشًا بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس الماضي.