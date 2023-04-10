ارتفاع نسبة حالات الطلاق إلى 13.6% خلال 2021.. تعرف على الأسباب (جراف)

أشارت الإحصاءات الأخيرة

، إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر بنسبة 13.6% خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت عقود الزواج انخفاض قدره 1.1 % عن نفس الفترة.

أوضحت بيانات الجهاز المركزي أن 2015 تعد أكبر سنة تم خلالها إجراء عقود الزواج، حيث سجلت 969.4 ألف حالة زواج، بينما 2020 هي أقل سنة سجلت حالات زواج بواقع 876 ألف ويليها عام 2021 مسجل 880 ألف حالة.

ومع تتبع

حالات الزواج عبر السنين نلاحظ أنها أخذت في التناقص خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويرجع بعض الباحثين والمحللين السبب في ذلك إلى سوء الأحوال الاقتصادية.

وعلى النقيض أظهرت الإحصاءات ارتفاع حالات الطلاق

، حيث سجل عام 2021 أكبر عدد بواقع 254.8 ألف حالة طلاق، وتلاها 2019 مسجلة 225.9 ثم 222 ألف حالة طلاق خلال عام 2020.

والجدير بالذكر أن الزيادة الأخيرة لم تكن هي الزيادة الوحيدة في نسب الطلاق، فمنذ عام 2009 ونسب الطلاق في ارتفاع مضطرد باستثناء عامي 2016 و2017.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي إلى انقسام عدد حالات الزواج طبقًا لنوع التجمعات السكنية خلال 2021 إلى قسمين الأول في الريف بنسبة 59.1% والثاني الحضر بنسبة 40.9%.

عقود الزواج وحالات الطلاق طبقًا لسن الزوج

ارتفاع عدد حالات الطلاق مع انخفاض معدلات الطلاق

أوضحت بيانات الجهاز المركزي لعام 2021، أن عدد حالات الزواج وفقًا لسن الزوج بلغ 352.3 ألف عقد للفئة العمرية من 20 وحتى سن 25 سنة كأكبر فئة مقدمة على الزواج.

وكشفت الإحصاءات أن عدد الأزواج من سن 25 وحتى 30 سنة بلغ 192.6 ألف زوج، ويليه الفئة العمرية ما قبل العشرين بواقع 159.5 ألف زوج، وسجلت نفس الفترة أكبر عدد لحالات الطلاق بواقع 48.3 ألف حالة طلاق.

وبلغت عقود الزواج طبقًا لسن الزوج من 70 إلى 75 حوالي 1.89 ألف عقد كأقل نسبة زواج في تلك الفئة العمرية، ويسبقها الفئة العمرية من 65 وحتى 70 مسجلة 2.78 ألف عقد زواج، وتعد نفس الفترة هي ثاني أقل فئة عمرية تم خلالها تسجيل حالات طلاق بواقع ألفين حالة طبقًا لسن الزوج.

وسجل عدد حالات الطلاق لسن الزوج من 18 وحتى 20 سنة حوالي 400 حالة كأقل عدد لحالات الطلاق، بينما الفئة العمرية من 65 وحتى 70 بلغ 2700 ألف حالة طلاق.

عقود الزواج وفقًا لسن الزوجة

سجل عام 2021 أكبر عدد لحالات الزواج طبقًا لسن الزوجة من عمر 18 سنة إلى 20 بواقع 333.7 ألف عقد زواج، وذلك طبقًا لبيانات الجهاز المركزي، بينما حتى عمر 18 سنة بلغت 232.8 حالة زواج.

وكشفت الإحصاءات أن الفئة العمرية للزوجة من 70 سنة وحتى 75 تعد أقل تعرضَا للطلاق بواقع 200 حالة فقط، ويليها الفئة من 65 وحتى 70 مسجلة 250 حالة طلاق وفقًا لسن الزوجة.

أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

ارتفاع معدلات الطلاق في الحضر مقارنة بالريف

تشير المعدلات المتزايدة للطلاق في البلاد إلى الضغوط التي تتعرض لها الأسرة في المجتمعات الحديثة، وهو ما يؤكده التفاوت في معدلات الطلاق بين الحضر والريف في مصر.

ويتضح من بيانات الجهاز المركزي أن معدلات الطلاق في الريف أقل كثيرًا منها في المدن، بما يعني أن الأسرة الريفية أكثر استدامة وأطول عمرًا من الأسرة الحضرية، وبما يشير إلى الضغوط التي تتعرض لها الأسرة في المجتمعات الحضرية الحديثة.

وفي السياق ذاته فإن إنهاء العلاقة الزوجية في الغالب يرتبط إلى حد بعيد برغبة الأهل وليست أمرًا متروكًا لطرفي العلاقة الزوجية وحدهما.

والجدير بالذكر أنه قد يرجع الانخفاض النسبي في معدلات الطلاق في الريف مقارنة بالحضر إلى نظرة المجتمع للمطلقة، حيث قد لا ترغب المرأة في الطلاق أحيانًا خوفًا من وصمة المجتمع لها والنظرة السيئة للمرأة المطلقة وقلة فرصها في الزواج مرة أخرى.

ليس هذا فحسب، بل إن طلاقها قد يؤثر على زواج بناتها في المستقبل انطلاقًا من الأمثال الشعبية التي تشبه الابنة بوالدتها، بالإضافة إلى أن الثقافة المتوارثة في الريف تشجع على الاستمرار في الحياة الزوجية.

وتأسست تلك القوالب في الريف على فكرة أهمية وجود زوج وحياة زوجية قائمة حتى وإن لم تكن حياة سعيدة، وينعكس ذلك في الأمثال الشعبية المتوارثة عبر الأجيال، والتي تحثّ على الصبر على البلاء في الحياة الزوجية.

القاهرة تمثل أكبر محافظة بها حالات زواج وطلاق

وفقًا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق خلال عام 2021، اتضح أن محافظة القاهرة تمثل النسبة الأكبر من معدلات كلاهما حيث سجلت 15.7% من إجمالي عدد حالات الزواج في مصر، و21.3% من حالات الطلاق لنفس العام.

وجاءت الشرقية في المركز الثاني من حيث عدد عقود الزواج مسجلة 71.3 ألف حالة، بينما حلت في المرتبة الرابعة في الطلاق بواقع 17.5 آلاف حالة طلاق في 2021.

واستحوذت محافظة الدقهلية على المركز الثالث من حيث عدد عقود الزواج والخامس وفقًا لحالات الطلاق بواقع 55.9 ألف للأولى و17.2 ألف للثانية.

محافظة جنوب سيناء الأقل في حالات الزواج والطلاق

أظهرت بيانات الجهاز المركزي أن “جنوب سيناء” يعد أقل محافظة من حيث عدد حالات الزواج بواقع 830 عقد، كما أنها أيضًا الأخيرة في معدل الطلاق مسجلة 300 حالة طلاق في 2021.

وجاءت محافظة الوادي الجديد في المرتبة ما قبل الأخيرة بواقع 1930 عقد زواج و400 حالة طلاق، ويليهما محافظة البحر الأحمر ثم شمال سيناء وتمثلت مطروح في المرتبة الخامسة ضمن أقل المحافظات من حيث عدد حالات الزواج والطلاق.