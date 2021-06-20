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ارتفاع نسبة الرطوبة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الإثنين أول أيام الصيف

وتسجل درجات الحرارة غدا فى أسوان ٤١ للعظمي
عصام عميرة 2:38 م, الأحد, 20 يونيو 21 2:38 م, الأحد, 20 يونيو 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين أول أيام فصل الصيف رسميا، وفق التقديرات التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد بدء فصل الصيف “حدوث الانقلاب الصيفي” يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الحالي في الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا الإثنين تسجل في القاهرة 34 للعظمي و21 للصغري، وترتفع إلى 35 درجة وقت الظهيرة، وتبلغ في الإسكندرية ٣٠ للعظمى و20 للصغرى، وطنطا 33 للعظمي و21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى السويس

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا في مدن القناة تسجل في السويس ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، والإسماعيلية ٣٤ للعظمي و ١٩ للصغري، وبورسعيد ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري، فيما تبلغ في العريش ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري.

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الطقس غدا فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا، وطقس معتدل نهارا علي السواحل الشمالية ولطيف ليلا، فيما تشهد مدن جنوب البلاد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح غدا علي مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة من اليوم، وتسجل سرعتها في القاهرة ١٧ عقدة، والسواحل الشمالية ١٤ عقدة، وشمال الصعيد ١٦ عقدة، وجنوب الصعيد ١٤ عقدة.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في أسوان تصل الي ٤١ للعظمي و ٢٤ للصغري، والأقصر ٤١ للعظمي و ٢٥ للصغري، وقنا ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وسوهاج ٣٨ للعظمي و ٢٢ للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة غدا في أسيوط ٣٨ للعظمي و ٢١ للصغري، والمنيا ٣٨ للعظمي و ٢١ للصغري، والفيوم ٣٧ للعظمي و ٢١ للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة غدا في أول أيام فصل الصيف رسميا، وتسجل في القاهرة ٧٥ للعظمي و ٢٥ للصغري، و السواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٣٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٢٥ للعظمي و ١٥ للصغري.

عدد أيام فصل الصيف

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في وقت سابق، أنه وفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام فصل الصيف للعام الحالي ٩٢ يوما و٣٩ ساعة و٤٩ دقيقة، لافتا إلى أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة ، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

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وذكر أن أول ايام فصل الصيف يمثل “الانقلاب الصيفي”، فهو أطول نهار وأقصر ليل في العام، علما بأنه هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي) ، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي .

وتعرض بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين في مختلف المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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