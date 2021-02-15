ارتفاع من 30 إلى 50 جنيها في جملة زيوت الطعام

زيادة من 3 إلى 6 جنيهات في سعر كريستال وقلية وسندباد وحلوة للمستهلك مع ثبات سعر زيت التموين عند 17 جنيها

أكد تجار مواد غذائية جملة وتجزئة في السوق المحلي لـ”المال”، وجود ارتفاع في أسعار زيوت الطعام، وذلك خلال تسليم تلك المنتجات في النصف الأول من شهر فبراير الجاري، حيث تراوحت تلك الزيادات في الجملة من 30 إلى 50 جنيها في الكرتونة، ومن 3 إلى 6 جنيهات في سعر البيع للمستهلك في التجزئة، مرجعين تلك الزيادات لموردي الزيوت من الشركات المنتجة، نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت عالميا.

وقال فاروق عبدالغني ، تاجر جملة لـ”المال”، أن الارتفاعات طالت زيوت القلية وعباد الشمس، حيث ارتفع سعر كرتونة سندباد قلية في الجملة ليصل إلى 250 جنيها بدلا من 222 جنيها، وزيت قلية بنفس السعر السابق للجملة بزيادة 28 جنيها، وذلك لزنة 1 لتر.

وأضاف عبدالغني، أن كرتونة زيت حلوة زنة 700 جرام ارتفعت بنحو 30 جنيها ليصبح السعر 170 جنيها بدلا من 140 جنيها، وكرتونة زيت كريستال عباد وذرة بنحو 50 جنيها ليصل السعر إلى 380 جنيها بدلا من 330 جنيها زنة 900 جرام.

من جهته، أكد أحمد عبدالواحد، تاجر مواد غذائية تجزئة، لـ”المال”، أن سعر بيع لتر زيت سندباد وقلية، ارتفعا بنحو 4 جنيهات ليصبح سعر البيع للمستهلك 23 جنيها بدلا من 19 جنيها، وبزيادة 3 جنيهات في زيت حلوة ليصبح سعر البيع 17 جنيها بدلا من 14 جنيها، و كريستال بسعر 33 بدلا من 27 جنيها بزيادة 6 جنيهات.

متحدث الوزارة: الزيت التمويني ثابت عند 17 جنيها

وفي سياق متصل، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال”، أن سعر الزيت التمويني ثابت عند 17 جنيها، وذلك منذ شهر ديسمبر 2019، موضحًا أن سعر الزيت على البطاقة التموينية كان بنحو 19 جنيها، وتم تخفيضه في ديسمبر 2019 إلى 17 جنيها.

المتحدث الرسمي لوزارة التموين

وأشار كمال إلي أن ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، دورها هو ضبط أسواق السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها من خلال شن حملات على المخازن و الشركات ومحال السلع للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والاعلان عن سعر البيع للمستهلكين ، بينما تحديد سعر البيع يعود للشركات المنتجة .