ارتفاع ملحوظ للبورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعت ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها على مدار الجلستين الماضيتين.وصعد مؤشر "egx30" الرئيسي 1.2% ليسجل مستوى 15420 نقطة، و"egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.175 ليسجل 739 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقاً بنسبة 0.35% ليصل إلى 1902

مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها على مدار الجلستين الماضيتين.

وصعد مؤشر “egx30″ الرئيسي 1.2% ليسجل مستوى 15420 نقطة، و”egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.175 ليسجل 739 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 0.35% ليصل إلى 1902 نقطة.

وتمكن المؤشر الرئيسي من تعويض خسائر جلسة أمس التي وصل خلالها إلى مستوى الدعم 15000 نقطة، منهياً التعاملات منخفضاً بشكل طفيفة بلغ 0.02%، عند 15236 نقطة، فاقداً نقطتين، نتيجة ظهور بعض القوى الشرائية، فيما انهى مؤشر “egx70″تداولاته متراجعاً 0.1% عند 738 نقطة.