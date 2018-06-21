ارتفاع ملحوظ للبورصة فى آخر جلسات الأسبوع

مصطفى طلعت ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط دعم شرائى للمستثمرين العرب والأجانب. وقفز مؤشر "egx30" الرئيسى 1.23% ليسجل مستوى 16342 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08% إلى مستوى 802 نقطة، وامتد الارتفاع

مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط دعم شرائى للمستثمرين العرب والأجانب.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسى 1.23% ليسجل مستوى 16342 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08% إلى مستوى 802 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.46% ليسجل 2046 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تباين وصعد المؤشر الثلاثينى 0.47% عند 16143 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% ليصل إلى 801 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا 0.25% عند مستوى 2037 نقطة.