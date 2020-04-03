ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو خلال الأسبوع المنقضي

مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو الأوروبي، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود الاقتصادى، شهدت أسعار اليورو ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع المنقضى.

وارتفع اليورو أكثر من 60 قرشًا، خلال تداولات الأسبوع المنقضى، وفقًا لرصد بوابة “المال” حركة تداولات العملات بالسوق المصرفية، حسب معطيات العرض والطلب التي أقرّها البنك المركزي، في إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ويسعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلةٍ تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالي:

سعر اليورو في مصر أبوظبي الإسلامي

وبلغت أسعار صرف مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 17.24 جنيه للشراء، و17.47 للبيع.

أسعار اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل السعر بالبنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، لتصل إلى 17.14 جنيه للشراء، و17.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما شهدت الأسعار في بنك مصر حالة من الارتفاع لتصل إلى مستوى 17.24 جنيه للشراء، و17.42 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي

وارتفعت فى بنك الاستثمار العربى، خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.44 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفعت ببنك التعمير والإسكان قرشين، خلال الأسبوع المنقضي، لتبلغ 17.20 جنيه للشراء، و17.49 للبيع. اليورو

سعر صرف اليورو بالبنك العقاري

وجاءت أسعار اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 17.20 جنيه للشراء، و17.61 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وزاد اليورو الأوروبى فى بنك التنمية الصناعية 3 قروش خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى 17.16 جنيه للشراء، و17.33 للبيع نهاية التداولات الأسبوعية.

سعر اليورو في HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه خلال تداولات الأسبوع الماضي، مسجلًا 17.16 جنيه للشراء، و17.33 للبيع، يوم الخميس الماضي.