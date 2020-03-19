ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الخميس 19-3-2020

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الخميس 19-3-2020 ، مقارنة بأمس نتيجة موجة تخزين السلع تحسبا لإغلاق الأسواق بعد ظهور فيروس كورونا المستجد طبقا لتجار تجزئة.

وتراوح سعر الخيار من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو مقابل 7 فقط أمس، والبصل الجديد 6 والبطاطس 5.5 جنيه مقابل 5 جنيهات والكوسة 6 والفاصوليا 16جنيها والطماطم 7 جنيهات، والفلفل الرومي 13 جنيها بدلا من 12 طبقا لتجار في أسواق التجزئة.

وأكد تجار في أسواق الخضروات أن سعر البصل الأحمر ارتفع إلي 11 مقابل 10 جنيهات أمس، والثوم تراوح بين 8 جنيهات إلى 11، والبصل الأبيض سجل 9، والبسلة 8.5 جنيه، والباذنجان العروس أبيض – أسود ارتفع إلى 10 جنيهات مقابل 7.5 والباذنجان الرومي 6 والجزر 5.5 جنيه مقابل 5.

ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، والملوخية 10 والسبانخ 10 أيضا، وورق العنب 50جنيها، والقرنبيط 8 جنيهات للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات للكيلو، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه، والليمون 12 جنيهات، وربطة الكرفس والجرجير جنيه واحد.

وطبقا للتجار فإن سعر الفاكهة ارتفعت أيضا، وتراوح الموز من 10 إلى 12 والبرتقال أبوسرة قفز إلى 10 مقابل 6.5 جنيه، والتفاح الأحمر 25 جنيها، والرمان 15 مقابل 10 والتفاح الأخضر 22 جنيها والكانتالوب 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيها مقابل 10 جنيهات، والعنب أسود – أخضر 20 جنيها مقابل 15 والفراولة تراوحت من 8 إلى 8.5 جنيه.

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفواكهة في سوق العبور – الأربعاء وسجلت الطماطم 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والفاصوليا 12 جنيها، وسعر كيلو البصل الجديد 3.5 والبصل أحمر خزين 7.5.

وسجل سعر الفلفل الرومي 5 جنيهات إلى 8، والفلفل الرومي الصوب 9 جنيهات، والفلفل الحامي 7 الباذنجان الرومي 3.5 والعروس 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 5-8 جنيهات.

وسجلت أسعار الخضروات القرعية مثل الكوسة تتراوح بين 2 إلى 3 والخيار 5 والصوب 6، والقلقاس 5 جنيهات، والثوم 7 والملوخية 6 جنيهات، والبسلة 5.

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، واللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.