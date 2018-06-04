ارتفاع ملحوظ بمعدلات تداول السجائر المهربة

المرسى عزت:أكد أيمن العباسى، رئيس مجلس إدارة شركة جابان توباكو إنترناشيونال، المعروفة اختصارا باسم «جى تى اى» لإنتاج السجائر، أن الزيادات المستمرة فى أسعار السجائر، رفعت معدل الاعتماد على السجائر المهربة بصورة ملحوظة، خاصة فى الفترة ما بين ديسمبر حتى أبريل الماضي.وأضاف أن معدلات الته

المرسى عزت:

أكد أيمن العباسى، رئيس مجلس إدارة شركة جابان توباكو إنترناشيونال، المعروفة اختصارا باسم «جى تى اى» لإنتاج السجائر، أن الزيادات المستمرة فى أسعار السجائر، رفعت معدل الاعتماد على السجائر المهربة بصورة ملحوظة، خاصة فى الفترة ما بين ديسمبر حتى أبريل الماضي.

وأضاف أن معدلات التهريب المتزايدة، تقلل من مبيعات الشركات، بما قد يؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية.

وأوضح أن أسعار السجائر المهربة تقل كثيرا عن المصنعة محلياً، ويصل سعر العلبة بين 12 إلى 14 جنيها، فى حين تسجل نظيرتها المحلية 24 و25 جنيها، وأكثر فى النوعيات الفاخرة.

وأشار إلى أن معدل تداول السجائر المهربة بالمحافظات الساحلية، أكبر من باقى المحافظات بنسبة كبيرة.

وكشف «العباسى» عن تقدم شركته بخطاب إلى الجمارك المصرية، لوضع مواصفات لاستيراد السجائر الإلكترونية، التى تدخل السوق المحلية دون رقابة، ما يؤثر على قواعد المنافسة العادلة.

وطالب بضرورة التمهل عند إقرار أي زيادات جديدة فى أسعار السجائر، خاصة أن ذلك أثر على مبيعات الشركات المنتجة.

ولفت إلى أن إجمالى الحصة السوقية لشركته يصل إلى %2.5، من إجمالى مبيعات يصل إلى نحو 83 مليار سيجارة سنوياً.