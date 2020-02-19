ارتفاع مفاجئ في مستلزمات إنتاج المخابز السياحية

شهدت أسعار مدخلات إنتاج المخابز السياحية ارتفاعات بشكل مفاجئ في أغلب مستلزمات الإنتاج، والتي تصل إلى 9 أصناف من التي يتم استخدامها في إنتاج الخبز السياحي والمخبوزات والنواشف والمعجنات.

وأكد أصحاب المخابز السياحية أن الزيادات من 2 جنيه للكيلو الواحد إلى 2500 جنيه في الطن الواحد، وذلك عند تسلم الطلبيات الجديدة، أمس الثلاثاء، من مورِّدي السلع الغذائية لأصحاب المخابز السياحية في القاهرة.

قال محمد مصطفى، صاحب مخبز سياحي، لـ”المال”، إن الزيادات طالت 9 أنواع من مدخلات الإنتاج؛ وهي: طن السكر شهد ارتفاعًا عن شهر يناير الماضي بنحو 2500 جنيه.

وأكد أن طن الدقيق الفاخر ارتفع بنحو ألف جنيه، والدقيق العادي 600 جنيه، وباكتة السمسم “25 كيلو” بنحو 100 جنيه.

وأضاف مصطفى أن كارتونة العجوة شهدت ارتفاعًا أيضًا بنحو 40 جنيهًا، وعبوة المسلى الطبيعي بنحو 30 جنيهًا.

وتابع أن باكو الزبدة ارتفع بنحو 30 جنيهًا، بينما الخميرة شهدت ارتفاعًا 10 جنيهات في الباكو الواحد، وعبوة الزيت بنحو 2 جنيه.

بينما قال أيمن حمدي، صاحب مخبز سياحي، لـ”المال”، إن سعر تسلم طن السكر بلغ 8500 جنيه، بدلًا 6 آلاف جنيه، و طن الدقيق العادي 7100 جنيه بدلًا من 6500 جنيه.

وأكد أن سعر طن الدقيق الفاخر ارتفع إلى 8 آلاف جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، وباكتة الزبدة بـ200 جنيه، بدلًا من 170 جنيهًا.

وأضاف حمدي أن كارتونة العجوة “7 كيلو” بسعر 115 جنيهًا، بدلًا من 75 جنيهًا، وباكتة السمسم الهندي “25 كيلو” بسعر 900 جنيه، بدلًا من 800 جنيه.

وتابع أن باكو الخميرة بسعر 60 جنيهًا، بدلًا من 50 جنيهًا، بينما المسلى الطبيعي بسعر 210 جنيهات، بدلًا من 170 جنيهًا، وكيلو الزيت بـ18 جنيهًا، بعد أن كان بـ16 جنيهًا.

وأكد حمدي أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لن يلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الوقت الحالي.

وأوضح أن المخابز التي تشتري مستلزمات الإنتاج بالأسعار الجديدة تقوم بتخزينها لحين انتهاء المستلزمات لديها.

وأشار إلى أن زيادة أسعار البيع على المستهلكين قد تكون بحلول الشهر المقبل، والتي سيتم خلالها استخدام المستلزمات الجديدة.

ولفت إلى أن الزيادات لن تقلَّ عن 100 قرش في الكيلو الواحد للنواشف والمعجنات، بينما سترتفع بنحو 25 قرشًا في الفينو وباقي الفطائر والمخبوزات.

يُذكر أن السوق المحلية تضم مخابز بلدية مدعمة ومخابز سياحية ومخابز أفرنجية تقوم بإنتاج الخبز بأنواعه والمخبوزات المختلفة للمستهلكين.